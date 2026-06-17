Internaționalul român își urmează calea vest-europeană și visul numit grupa de Champions League, iar roș-albaștrii rămân fără liderul și cel mai bun fotbalist al ultimelor sezoane.
Ce urmează după transferul de trei milioane de euro al războinicului de la mijlocul terenului?
Tănase rămâne masculul alfa. În vestiar și pe teren
La nivel colectiv, lotul e afectat de pierderea unui fotbalist esențial în câștigarea celor două titluri și în parcursul european senzațional de acum două sezoane. Motor al echipei, voce cu ecou major în vestiar, Darius lasă în spate realizări și momente unice, patru ani în care a purtat banderola și a ieșit în față când echipa a avut nevoie de el.
Până la sosirea transferurilor promise de Gigi Becali, cu Florinel Coman și Denis Drăguș pe o listă improbabilă de noutăți, Marius Baciu va fi nevoit să lucreze cu "materialul clientului". Astfel, omul care va prelua din responsabilitățile lui Olaru este Florin Tănase (31 de ani). "Tase" devine căpitanul de drept al formației, rămâne cel mai galonat fotbalist din lot și “scapă” de omul care-l condiționa din punct de vedere tactic în multe meciuri.
Cu Olaru plecat, liderul de facto de la FCSB va avea mai multă libertate la mijlocul terenului și, foarte probabil, va fi distribuit de Marius Baciu într-o poziție mai ofensivă față de sezonul proaspăt încheiat. În ultima stagiune, Tănase a jucat mai departe de poarta adversă tocmai pentru ca Olaru să poată fi pus mai mult în valoare. Dintr-un inter sau al doilea mijlocaș central într-un sistem 4-2-3-1, Tănase va redeveni dirijorul jocului ofensiv al roș-albaștrilor.
Cisotti și dorința îndeplinită pentru MM Stoica
Pentru Juri Cisotti (33 de ani) plecarea lui Darius Olaru vine într-un moment în care Mihai Stoica deja "programase" o schimbare a poziției. Folosit foarte des în linia de trei atacanți, versatilul mijlocaș italian are, astfel, oportunitatea de a se exprima pe una dintre pozițiile pe care a dat un randament foarte bun în perioada în care impresiona la Oțelul Galați: fie decar, fie număr opt, eventual număr șase.
Peninsularul a jucat rolul de nouă fals în absența lui Bîrligea, lucru care nu se va mai întâmpla odată cu revenirea atacantului titular și noile transferuri anunțate de patron. Cu Miculescu și Ceara în dreapta, cu Tavi Popescu, Toma și alte întăriri în stânga, locul lui Cisotti va fi în linia de trei de la mijlocul terenului. E de așteptat ca Juri să apară lângă Tănase și un închizător de meserie și să devină omul care face legătura între compartimentul defensiv și cel ofensiv.
"Eu consider că fotbaliștii care au inteligență tactică trebuie folosiți pe ax. Cisotti nu e atacant lateral. El poate juca număr 10, număr 8 și număr 6. Pentru că e un jucător deosebit, dar pe ax”, spunea Mihai Stoica, la finalul lunii mai, când era întrebat despre poziția de bază a lui Cisotti.