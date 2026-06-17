Internaționalul român își urmează calea vest-europeană și visul numit grupa de Champions League, iar roș-albaștrii rămân fără liderul și cel mai bun fotbalist al ultimelor sezoane.

Ce urmează după transferul de trei milioane de euro al războinicului de la mijlocul terenului?

Tănase rămâne masculul alfa. În vestiar și pe teren

La nivel colectiv, lotul e afectat de pierderea unui fotbalist esențial în câștigarea celor două titluri și în parcursul european senzațional de acum două sezoane. Motor al echipei, voce cu ecou major în vestiar, Darius lasă în spate realizări și momente unice, patru ani în care a purtat banderola și a ieșit în față când echipa a avut nevoie de el.

Până la sosirea transferurilor promise de Gigi Becali, cu Florinel Coman și Denis Drăguș pe o listă improbabilă de noutăți, Marius Baciu va fi nevoit să lucreze cu "materialul clientului". Astfel, omul care va prelua din responsabilitățile lui Olaru este Florin Tănase (31 de ani). "Tase" devine căpitanul de drept al formației, rămâne cel mai galonat fotbalist din lot și “scapă” de omul care-l condiționa din punct de vedere tactic în multe meciuri.