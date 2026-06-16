Ucraineanul campion în Superliga a spus tot despre U Cluj în presa din țara natală înaintea duelului european

Ucraineanul campion în Superliga a spus tot despre U Cluj în presa din țara natală înaintea duelului european Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pavlo Isenko, portarul Universității Craiova, a prefațat confruntarea dintre Dinamo Kiev și Universitatea Cluj din preliminariile Europa League.

TAGS:
Pavlo IsenkoUniversitatea ClujDinamo Kiev
Din articol

Goalkeeperul a discutat cu publicația Sport despre adversarul pe care formația pregătită de Igor Kostiuk îl va întâlni în cupele europene. Isenko a rememorat meciurile din sezonul trecut, explicând modul în care Universitatea Craiova a reușit să câștige titlul de campioană și Cupa României chiar în fața ardelenilor. Portarul a amintit de victoria la penalty-uri din finala Cupei și de succesul categoric din campionat, scor 5-0, care a lăsat formația clujeană pe poziția secundă.

Punctele forte ale clujenilor și principalul pericol

Întrebat despre stilul de joc al echipei din România, ucraineanul a scos în evidență așezarea tactică și calitățile individuale ale unor jucători importanți din lotul advers.

„Le place mai mult să joace la așteptare, folosind sistemul 4-2-3-1. La mijlocul terenului trebuie remarcat creativul Dan Nistor, care execută toate fazele fixe și poate destabiliza cu ultima pasă. Dinamoviștii trebuie să fie atenți la dublaj, pentru că bosniacul Jovo Lukic, atacantul de careu, anticipează foarte bine jocul”, a explicat jucătorul din Superliga.

  • Universitatea cluj universitatea craiova finala cupei romaniei betano 13052025 pavlo isenko
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cine pornește cu prima șansă la calificare

Faptul că manșa tur se va disputa la Lublin, cu Dinamo Kiev în rol de gazdă, reprezintă un avantaj, potrivit lui Isenko, deoarece atmosfera creată de suporterii români pe teren propriu este una capabilă să pună o presiune imensă pe adversari.

„Dinamoviștii trebuie să încerce să joace eficient și să își creeze un avantaj. Pe teren propriu, clujenii cedează mult mai greu, fiind susținuți nebunește de al 12-lea jucător. Cei de la Kiev trebuie să țină cont de asta”, a adăugat portarul.

În ceea ce privește echipa favorită să meargă mai departe, portarul a mers pe mâna formației din țara sa natală, bazându-se pe forța ofensivă a echipei.

„Îi consider favoriți pe dinamoviști. Au un lot mai echilibrat, sunt orientați spre atac. Ar fi perfect dacă ar sta bine și la finalizare”, a transmis ucraineanul la final.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Incident în Canalul Mânecii. O navă de război a Rusiei ar fi tras focuri de avertisment în apropierea unui iaht britanic
Incident în Canalul Mânecii. O navă de război a Rusiei ar fi tras focuri de avertisment în apropierea unui iaht britanic
ARTICOLE PE SUBIECT
Căpitanul lui U Cluj a numit cel mai bun fotbalist pe care l-a înfruntat: „Mi s-a părut incredibil”
Căpitanul lui U Cluj a numit cel mai bun fotbalist pe care l-a înfruntat: „Mi s-a părut incredibil”
Echipele românești și-au aflat adversarele din cupele europene! Noroc pentru Craiova, ghinion pentru U Cluj
Echipele românești și-au aflat adversarele din cupele europene! Noroc pentru Craiova, ghinion pentru U Cluj
Schimbare la UEFA: când își află Universitatea Craiova și U Cluj adversarele din cupele europene
Schimbare la UEFA: când își află Universitatea Craiova și U Cluj adversarele din cupele europene
ULTIMELE STIRI
Franța - Senegal 2-0, acum pe Sport.ro!
Franța - Senegal 2-0, acum pe Sport.ro!
FCSB are cinci variante de înlocuitor pentru Darius Olaru
FCSB are cinci variante de înlocuitor pentru Darius Olaru
L'Equipe, reacție tăioasă la adresa naționalei Franței: „Lipsă totală de inspirație!”
L'Equipe, reacție tăioasă la adresa naționalei Franței: „Lipsă totală de inspirație!”
Franța a stabilit un nou record negativ în meciul cu Senegal
Franța a stabilit un nou record negativ în meciul cu Senegal
FCSB și-a găsit atacant: „Mi-a dat Gigi OK-ul!” MM, mandatat să se ocupe de mutare
FCSB și-a găsit atacant: „Mi-a dat Gigi OK-ul!” MM, mandatat să se ocupe de mutare
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dinamo a dat lovitura! Portarul sezonului face vizita medicală

Dinamo a dat lovitura! Portarul sezonului face vizita medicală

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Revenire spectaculoasă la FCSB? Cum dă lovitura cu mijlocașul de 600.000 de euro în sezonul următor

Revenire spectaculoasă la FCSB? Cum dă lovitura cu mijlocașul de 600.000 de euro în sezonul următor

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Joao Paulo după meciul din Atlanta: ”Imediat îl dau!”

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Joao Paulo după meciul din Atlanta: ”Imediat îl dau!”

I-au anunțat plecarea lui Dennis Politic: „Mulțumim!”

I-au anunțat plecarea lui Dennis Politic: „Mulțumim!”

Încă un jucător a semnat cu Real Madrid după transferul lui Cucurella: ”Contract până în 2027”

Încă un jucător a semnat cu Real Madrid după transferul lui Cucurella: ”Contract până în 2027”



Recomandarile redactiei
FCSB are cinci variante de înlocuitor pentru Darius Olaru
FCSB are cinci variante de înlocuitor pentru Darius Olaru
FCSB și-a găsit atacant: „Mi-a dat Gigi OK-ul!” MM, mandatat să se ocupe de mutare
FCSB și-a găsit atacant: „Mi-a dat Gigi OK-ul!” MM, mandatat să se ocupe de mutare
Ruben Amorim a fost prezentat la noua sa echipă
Ruben Amorim a fost prezentat la noua sa echipă
Franța - Senegal 2-0, acum pe Sport.ro!
Franța - Senegal 2-0, acum pe Sport.ro!
L'Equipe, reacție tăioasă la adresa naționalei Franței: „Lipsă totală de inspirație!”
L'Equipe, reacție tăioasă la adresa naționalei Franței: „Lipsă totală de inspirație!”
Alte subiecte de interes
Sezon încheiat?! Vedeta Universității Craiova s-a operat: ”E o pierdere!”
Sezon încheiat?! Vedeta Universității Craiova s-a operat: ”E o pierdere!”
Craiova, năucită: omul numărul 1 al oltenilor, trimis la investigații, aproape să rateze restul sezonului
Craiova, năucită: omul numărul 1 al oltenilor, trimis la investigații, aproape să rateze restul sezonului
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
Rezultatele din turul 2 preliminar Champions League și programul meciurilor din turul 3! Ce a făcut PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu
Rezultatele din turul 2 preliminar Champions League și programul meciurilor din turul 3! Ce a făcut PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu
Marian Barbu va fi ”central” în preliminariile UCL! La ce meci a fost delegat
Marian Barbu va fi ”central” în preliminariile UCL! La ce meci a fost delegat
CITESTE SI
Surse: Sorin Grindeanu, următoarea opțiune a lui Nicușor Dan dacă Guvernul Veștea eșuează. Ce scenarii mai sunt pe masă

stirileprotv Surse: Sorin Grindeanu, următoarea opțiune a lui Nicușor Dan dacă Guvernul Veștea eșuează. Ce scenarii mai sunt pe masă

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Salariile din România, diferențe uriașe între județe. Cele mai mici sunt în Teleorman, Vaslui, Suceava, Vrancea și Hunedoara

stirileprotv Salariile din România, diferențe uriașe între județe. Cele mai mici sunt în Teleorman, Vaslui, Suceava, Vrancea și Hunedoara

O platformă de dating angajează un specialist în despărțiri. Tot mai mulți tineri folosesc IA pentru mesaje de adio

stirileprotv O platformă de dating angajează un specialist în despărțiri. Tot mai mulți tineri folosesc IA pentru mesaje de adio

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!