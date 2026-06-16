Ucraineanul campion în Superliga a spus tot despre U Cluj în presa din țara natală înaintea duelului european

Goalkeeperul a discutat cu publicația Sport despre adversarul pe care formația pregătită de Igor Kostiuk îl va întâlni în cupele europene. Isenko a rememorat meciurile din sezonul trecut, explicând modul în care Universitatea Craiova a reușit să câștige titlul de campioană și Cupa României chiar în fața ardelenilor. Portarul a amintit de victoria la penalty-uri din finala Cupei și de succesul categoric din campionat, scor 5-0, care a lăsat formația clujeană pe poziția secundă.

Punctele forte ale clujenilor și principalul pericol

Întrebat despre stilul de joc al echipei din România, ucraineanul a scos în evidență așezarea tactică și calitățile individuale ale unor jucători importanți din lotul advers.

„Le place mai mult să joace la așteptare, folosind sistemul 4-2-3-1. La mijlocul terenului trebuie remarcat creativul Dan Nistor, care execută toate fazele fixe și poate destabiliza cu ultima pasă. Dinamoviștii trebuie să fie atenți la dublaj, pentru că bosniacul Jovo Lukic, atacantul de careu, anticipează foarte bine jocul”, a explicat jucătorul din Superliga.