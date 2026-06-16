Culisele plecării lui Darius Olaru de la FCSB. Ce a transmis Mihai Stoica despre transferul în Belgia

Culisele plecării lui Darius Olaru de la FCSB. Ce a transmis Mihai Stoica despre transferul în Belgia Stranieri
SPORT.RO
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Mihai Stoica a explicat motivele transferului lui Darius Olaru la Royale Union Saint-Gilloise, subliniind dorința jucătorului de a evolua într-un campionat cu adevărat atractiv.

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FCSB a oficializat marți despărțirea de căpitanul său, care a semnat un contract valabil până în vara anului 2030 cu vicecampioana Belgiei. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a explicat că mutarea a fost facilitată de dorința mijlocașului de a încerca o nouă experiență, după mai bine de șase sezoane petrecute la echipa bucureșteană.

„Dacă pui şi ce a făcut… în opinia mea, este un jucător de bani mai mulţi, dar nu poţi să nu ţii cont că vrea să plece, pentru că nu o să câştige bani mult mai mulţi. Dar, după şase ani şi jumătate, merită şi el altceva, un campionat mai atractiv pentru un fotbalist decât campionatul nostru”, a transmis Mihai Stoica la Prima Sport.

Paralelă cu foștii coechipieri

Mihai Stoica a amintit că mijlocașul în vârstă de 28 de ani a privit în ultimele sezoane cum alți colegi din ofensivă au făcut pasul către campionate din străinătate, deși performanțele individuale ale lui Olaru au fost adesea superioare.

„Până la urmă, să ne gândim că are 28 de ani, este un fotbalist român care la echipa naţională nu a avut niciodată mari realizări. De lângă el au plecat Dennis Man şi Florinel Coman, el fiind jucător cu evoluţii mai bune şi cu cifre mai bune decât toţi; sunt şi de aceeaşi vârstă. A plecat Moruţan, Cordea, mai mici cu un an decât el. Olaru la noi a fost de excepţie, dar, că avea ieşiri… avea ieşiri, că avea intrări. V-am spus, şi la antrenamente era la fel ca la meciuri. Eu cred că l-a luat o echipă condusă de oameni care se pricep bine la fotbal, cred că va face multe lucruri bune acolo. Nu l-ar fi luat dacă nu ar fi avut mare încredere în el”, a mai zis oficialul.

Transferat de la Gaz Metan Mediaș în 2020, Darius Olaru părăsește formația roș-albastră cu un bilanț de 257 de partide oficiale, 63 de goluri și 41 de pase decisive. Mijlocașul a contribuit decisiv la câștigarea a două titluri de campion, o Cupă și două Supercupe ale României.

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Darius Olaru
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