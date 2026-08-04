Sparta Praga a câștigat cu 2-1 în fața lui Olympique Lyon, în prima manșă a turului trei preliminar din UEFA Champions League.

Formația din Cehia a revenit după ce a fost condusă, într-o partidă în care s-au consemnat un gol anulat de VAR, un autogol și un penalty ratat.

„Remontada” într-o nebunie totală cu gol anulat, autogol și penalty ratat

Sparta Praga a crezut că a deschis scorul în minutul 20, prin Brunes, însă reușita a fost anulată de VAR din cauza unui ofsaid.

Lyon a profitat de moment și a intrat în avantaj chiar înainte de pauză. În minutul 45, Suchomel și-a trimis mingea în propria poartă, iar francezii au mers la cabine cu 1-0.

Gazdele au revenit și Rynes a restabilit egalitatea în minutul 63, iar patru minute mai târziu Lyon a avut șansa să revină în avantaj, însă Corentin Tolisso a ratat lovitura de la 11 metri (VEZI VIDEO MAI JOS). În minutul 69, Mercado a înscris golul victoriei pentru Sparta.