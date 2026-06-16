Înlocuirea lui Darius Olaru în următorul sezon va fi principala provocare a antrenorului Marius Baciu și a staffului său de la FCSB. Mijlocașul ofensiv în vârstă de 28 de ani a fost cel mai important jucător al roș-albaștrilor din ultimii ani datorită stilului său de joc care l-a plasat printre puținii fotbaliști compleți din Superliga României.
Darius Olaru, un jucător cu un profil greu de înlocuit la FCSB
Olaru era capabil să fie un adevărat coordonator de joc în sistemul 4-2-3-1. Furniza pase decisive, avea execuții spectaculoase și scotea adversari din joc prin dribling. Mai mult decât atât, fostul căpitan al roș-albaștrilor își ajuta echipa și pe fază defensivă, ceea ce se vedea cel mai mult atunci când avea rolul de inter în modulul 4-3-3.
După șase ani și jumătate petrecuți la FCSB, în care a dat dovadă mereu de spirit de sacrificiu, Darius Olaru a plecat ca un lider incontestabil al echipei. Banderola de căpitan i-a ajuns pe braț atât datorită calităților sale fotbalistice, cât și mulțumită atitudinii.
Cinci variante de înlocuitor pentru Olaru
Sport.ro vă prezintă, în următoarele rânduri, cele cinci variante de înlocuitor pe care le are la dispoziție FCSB pentru Olaru, după transferul de 3.000.000 de euro al acestuia la Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei.
Juri Cisotti (33 de ani) este, în momentul de față, fotbalistul cu profilul cel mai apropiat de cel al lui Darius Olaru. Italianul a demonstrat că are o combativitate asemănătoare cu fostul căpitan al echipei. Cisotti nu a ezitat să bage capul în piciorul unui adversar la FCSB - Feyenoord 4-3, ceea ce i-a permis să dribleze ulterior portarul advers și să îi ofere lui Florin Tănase pasa decisivă de la golul care a stabilit scorul final al partidei.
Spre deosebire de Darius Olaru, Juri Cisotti este un mijlocaș central autentic (CM), nu un mijlocaș central ofensiv (CAM). Cisotti a jucat mult mai mult la FCSB în bandă, având un randament bun atât în flancul stâng, cât și pe partea dreaptă în special în privința travaliului. Juri Cisotti nu a fost la fel de eficient ca Darius Olaru în privința paselor decisive și a golurilor, însă a demonstrat că poate fi omul potrivit mai ales în partidele cu miză.
Florin Tănase, al doilea potențial înlocuitor pentru Olaru
Un alt jucător de la care se așteaptă să îl poată înlocui pe Darius Olaru este Florin Tănase (31 de ani). Prelungirea contractului său a fost confirmată de patronul Gigi Becali. Golgheterul Ligii 1 din sezoanele 2020-2021 și 2021-2022 va prelua, cel mai probabil, banderola care i-a aparținut înainte să plece în 2022 la Al-Jazira, tot pentru 3.000.000 de euro.
Deși încearcă să își ajute echipa și pe fază defensivă, Tănase nu are aceeași incisivitate ca a lui Olaru atunci când se apără. Florin Tănase oferă însă mai mult calm la mijlocul terenului, chiar dacă driblingurile sale nu fac diferența ca cele ale lui Olaru pe spații largi.
Tănase s-a dovedit un marcator mai bun în ultima stagiune și datorită eficienței sale în transformarea penalty-urilor, calitate care l-a făcut să fie al doilea cel mai bun marcator al campionatului (16 goluri, depășit doar de Jovo Lukic de la „U” Cluj cu 18 reușite). Tănase are în cont, în ediția precedentă a Superligii, și nouă pase decisive. Darius Olaru a marcat de 10 ori și a livrat șapte pase de gol.
Per total, ca stil de joc, Florin Tănase este un mijlocaș ofensiv capabil să joace și ca număr 9 fals sau ca aripă în special pe partea stângă. Darius Olaru este, de asemenea, un mijlocaș ofensiv, ce se remarcă în plan secund pentru evoluțiile ca inter în sistemul 4-3-3.
Alte trei variante pentru FCSB
După încă un sezon modest, Octavian Popescu (23 de ani) a demonstrat după mult timp în FCSB - FC Botoșani 4-3, primul baraj pentru turul I preliminar al Conference League, că poate avea calități de coordonator de joc. Pe lângă golul decisiv din prelungiri, în care a driblat trei adversari și a finalizat elegant, Tavi Popescu a făcut un meci în care a furnizat câteva pase prin care a rupt echilibrul jocului.
Cu foarte puține șase primite, mijlocașul defensiv Ofri Arad (27 de ani) a demonstrat la golul din Dinamo - FCSB 1-2, finala barajului pentru Conference League, că poate fi și un bun coordonator de joc. Arad i-a pasat lui Crețu în lateral și a urcat fix la locul potrivit pentru a recepționa pasa cu capul venită de la Tănase. Finalizarea sa a arătat calitatea unui fotbalist cu veleități ofensive. Rămâne de văzut dacă tehnicianul Marius Baciu va apela la el pentru rolul de mijlocaș ofensiv.
Ultima variantă la care ar putea să apeleze FCSB pentru postul de coordonator este primul și singurul transfer din vară confirmat oficial până acum: brazilianul Anderson Ceara (27 de ani) de la Csikszereda. Mijlocaș sau extremă în flancul drept, în principal, Ceara acoperă eficient și rolul de mijlocaș ofensiv. Becali a confirmat că brazilianul a fost adus pentru a juca în flancul drept, însă ar putea reprezenta o soluție și în calitate de coordonator.
Transferat din ianuarie 2020 de la Gaz Metan Mediaș pentru 600.000 de euro, Darius Olaru a înregistrat la FCSB 256 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive. Olaru a câștigat cu FCSB de două ori Superliga și Supercupa, și o dată Cupa României.