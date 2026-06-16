Înlocuirea lui Darius Olaru în următorul sezon va fi principala provocare a antrenorului Marius Baciu și a staffului său de la FCSB. Mijlocașul ofensiv în vârstă de 28 de ani a fost cel mai important jucător al roș-albaștrilor din ultimii ani datorită stilului său de joc care l-a plasat printre puținii fotbaliști compleți din Superliga României.

Darius Olaru, un jucător cu un profil greu de înlocuit la FCSB

Olaru era capabil să fie un adevărat coordonator de joc în sistemul 4-2-3-1. Furniza pase decisive, avea execuții spectaculoase și scotea adversari din joc prin dribling. Mai mult decât atât, fostul căpitan al roș-albaștrilor își ajuta echipa și pe fază defensivă, ceea ce se vedea cel mai mult atunci când avea rolul de inter în modulul 4-3-3.

După șase ani și jumătate petrecuți la FCSB, în care a dat dovadă mereu de spirit de sacrificiu, Darius Olaru a plecat ca un lider incontestabil al echipei. Banderola de căpitan i-a ajuns pe braț atât datorită calităților sale fotbalistice, cât și mulțumită atitudinii.

Cinci variante de înlocuitor pentru Olaru

Sport.ro vă prezintă, în următoarele rânduri, cele cinci variante de înlocuitor pe care le are la dispoziție FCSB pentru Olaru, după transferul de 3.000.000 de euro al acestuia la Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei.

Juri Cisotti (33 de ani) este, în momentul de față, fotbalistul cu profilul cel mai apropiat de cel al lui Darius Olaru. Italianul a demonstrat că are o combativitate asemănătoare cu fostul căpitan al echipei. Cisotti nu a ezitat să bage capul în piciorul unui adversar la FCSB - Feyenoord 4-3, ceea ce i-a permis să dribleze ulterior portarul advers și să îi ofere lui Florin Tănase pasa decisivă de la golul care a stabilit scorul final al partidei.

Spre deosebire de Darius Olaru, Juri Cisotti este un mijlocaș central autentic (CM), nu un mijlocaș central ofensiv (CAM). Cisotti a jucat mult mai mult la FCSB în bandă, având un randament bun atât în flancul stâng, cât și pe partea dreaptă în special în privința travaliului. Juri Cisotti nu a fost la fel de eficient ca Darius Olaru în privința paselor decisive și a golurilor, însă a demonstrat că poate fi omul potrivit mai ales în partidele cu miză.