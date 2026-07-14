După 6 ani și jumătate în tricoul FCSB-ului, Darius Olaru a reușit, în sfârșit, „evadarea“.

Plecarea mijlocașului de 28 de ani, la Union Saint-Gilloise, a fost un mare pas înainte pentru un jucător care și-a făcut treaba cu vârf și îndesat la clubul patronat de Gigi Becali. Cifrele lui Olaru, la FCSB, vorbesc de la sine: 202 meciuri, 49 de goluri și cinci trofee cucerite cu formația bucureșteană.

În acest context, Gigi Becali nu l-a vândut pe Olaru pentru suma de transfer, de trei milioane de euro, ci pentru că a considerat că fotbalistul adus de la Gaz Metan Mediaș și-a făcut datoria față de club.

Bölöni: „Saint-Gilloise are un departament de scouting renumit!“

În fotbalul românesc, Ladislau Bölöni (73 de ani) e printre cei mai buni cunoscători ai fotbalului belgian. Pe lângă faptul că a antrenat Standard Liege (2008-2010), Antwerp (2017-2020) și Gent (2020), fostul selecționer a și fost ales cel mai bun antrenor din Belgia, în 2009! A fost o decizie firească, după cele trei trofee cucerite cu Standard Liege, în perioada 2008-2009: titlul și două Supercupe.

Acum, Sport.ro l-a chestionat pe Bölöni despre transferul lui Olaru, la Union Saint-Gilloise. Tehnicianul de 73 de ani a insistat că această mutare e una importantă, având în vedere modul în care lucrează noua echipă a lui Olaru.

„Pot să spun atât: dacă a fost remarcat băiatul de către Saint-Gilloise, e un lucru deosebit de important! Pentru că, la Saint-Gilloise, departamentul de scouting e renumit. Că cei de aici l-au remarcat pe acest jucător e un lucru cu adevărat pozitiv. Oamenii care se ocupă de scouting, la Saint-Gilloise, au reușit mai mereu să găsească niște soluții deloc bănoase, deloc scumpe. În mod surprinzător, găseau jucători de la nivelul ligii a treia și, într-un an, doi, cota jucătorului creștea foarte mult.

Țin minte că aveau ochi buni mai ales la atacanți. L-au adus pe unul cu nas mare și într-un an l-au vândut. Iar în al doilea an au reușit să găsească un atacant și mai mare și mai tare și mai bun! Și tot adus din divizia a treia. Și un ultim amănunt: la Saint-Gilloise, nu antrenorul decide transferurile! Pentru că antrenorii se schimbă, periodic. În schimb, echipa de scouting e bătută în cuie“, ne-a explicat Bölöni.

În ultima ediție a campionatului, Union Saint-Gilloise a terminat pe 2, după Club Brugge, dar a reușit să ia Cupa Belgiei după o finală câștigată cu Anderlecht.