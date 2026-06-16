L'Equipe, reacție tăioasă la adresa naționalei Franței: „Lipsă totală de inspirație!”

Franța și Senegal au încheiat la egalitate, scor 0-0, prima repriză a duelului de la Cupa Mondială. Naționala europeană a dezamăgit în prima parte, în timp ce selecționata africană a avut ocaziile importante.

Echipa națională a Franței a debutat marți, 16 iunie 2026, la Campionatul Mondial, într-un meci contra reprezentativei Senegalului, contând pentru Grupa I. La pauză, tabela a arătat un scor alb, iar prestația europenilor a atras critici aspre.

Jurnaliștii de la L'Equipe au catalogat prima jumătate a confruntării drept una marcată de o lipsă gravă de inspirație din partea echipei pregătite de Didier Deschamps. Potrivit jurnaliștilor francezi, jocul a fost dominat de greșeli tehnice și de o posesie sterilă a mingii, fără a pune în pericol poarta apărată de Edouard Mendy.