L'Equipe, reacție tăioasă la adresa naționalei Franței: „Lipsă totală de inspirație!”

Franța și Senegal au încheiat la egalitate, scor 0-0, prima repriză a duelului de la Cupa Mondială. Naționala europeană a dezamăgit în prima parte, în timp ce selecționata africană a avut ocaziile importante.
Echipa națională a Franței a debutat marți, 16 iunie 2026, la Campionatul Mondial, într-un meci contra reprezentativei Senegalului, contând pentru Grupa I. La pauză, tabela a arătat un scor alb, iar prestația europenilor a atras critici aspre.
Jurnaliștii de la L'Equipe au catalogat prima jumătate a confruntării drept una marcată de o lipsă gravă de inspirație din partea echipei pregătite de Didier Deschamps. Potrivit jurnaliștilor francezi, jocul a fost dominat de greșeli tehnice și de o posesie sterilă a mingii, fără a pune în pericol poarta apărată de Edouard Mendy.
Statistici îngrijorătoare pentru francezi
„Senegalul, fără complexe, ține piept vicecampioanei mondiale, Franța”, au notat francezii în textul live al meciului. Aceștia au subliniat dificultățile evidente ale jucătorilor din Europa: „Echipa lui Didier Deschamps a jucat adesea dezamăgitor pe parcursul unui prim act tensionat, în care pasele la întâmplare au fost numeroase”.
Mai mult, repriza a adus un record negativ pentru echipa din Hexagon. Potrivit platformei statistice OptaJean: „Franța a încercat un singur șut în prima repriză în această seară, cel mai mic număr într-un meci din grupele Cupei Mondiale de când Opta analizează competiția (1966)”. Singura încercare a francezilor a venit din afara careului și a fost blocată.
De cealaltă parte, Senegalul și-a creat cele mai bune oportunități de a deschide scorul. Cea mai mare ocazie le-a aparținut africanilor în minutul 25, când a fost lovită bara porții apărate de Mike Maignan.