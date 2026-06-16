L'Equipe, reacție tăioasă la adresa naționalei Franței: „Lipsă totală de inspirație!”

L&#039;Equipe, reacție tăioasă la adresa naționalei Franței: „Lipsă totală de inspirație!” CM 2026
SPORT.RO
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Supărare mare în Franța.

TAGS:
Didier DeschampsL'EquipeFrantasenegal
Din articol

Franța și Senegal au încheiat la egalitate, scor 0-0, prima repriză a duelului de la Cupa Mondială. Naționala europeană a dezamăgit în prima parte, în timp ce selecționata africană a avut ocaziile importante.

Echipa națională a Franței a debutat marți, 16 iunie 2026, la Campionatul Mondial, într-un meci contra reprezentativei Senegalului, contând pentru Grupa I. La pauză, tabela a arătat un scor alb, iar prestația europenilor a atras critici aspre.

Jurnaliștii de la L'Equipe au catalogat prima jumătate a confruntării drept una marcată de o lipsă gravă de inspirație din partea echipei pregătite de Didier Deschamps. Potrivit jurnaliștilor francezi, jocul a fost dominat de greșeli tehnice și de o posesie sterilă a mingii, fără a pune în pericol poarta apărată de Edouard Mendy.

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Statistici îngrijorătoare pentru francezi

„Senegalul, fără complexe, ține piept vicecampioanei mondiale, Franța”, au notat francezii în textul live al meciului. Aceștia au subliniat dificultățile evidente ale jucătorilor din Europa: „Echipa lui Didier Deschamps a jucat adesea dezamăgitor pe parcursul unui prim act tensionat, în care pasele la întâmplare au fost numeroase”.

Mai mult, repriza a adus un record negativ pentru echipa din Hexagon. Potrivit platformei statistice OptaJean: „Franța a încercat un singur șut în prima repriză în această seară, cel mai mic număr într-un meci din grupele Cupei Mondiale de când Opta analizează competiția (1966)”. Singura încercare a francezilor a venit din afara careului și a fost blocată.

De cealaltă parte, Senegalul și-a creat cele mai bune oportunități de a deschide scorul. Cea mai mare ocazie le-a aparținut africanilor în minutul 25, când a fost lovită bara porții apărate de Mike Maignan.

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