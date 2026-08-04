Gigi Becali și-a pierdut răbdarea cu Dennis Politic (26 de ani) după meciul cu Farul Constanța, încheiat la egalitate, scor 2-2. Fostul dinamovist a început meciul din postura de rezervă, dar a fost introdus pe finalul partidei pentru a aduce un plus în compartimentul ofensiv. Fără succes.

După meci, Becali a anunțat că e dispus să-l cedeze gratis pe jucătorul pentru care a plătit, în urmă cu un an, un milion de euro. La această sumă se mai adaugă și Alexandru Musi (22 de ani), cedat gratis la Dinamo la vremea respectivă.

Dennis Politic, subiect închis pentru Dinamo

Chiar dacă patronul FCSB a spus că e gata să-l trimită gratis la Dinamo, Andrei Nicolescu, președintele clubului, spune că subiectul nu este de interes pentru ”roș-albi” nici în aceste condiții.

„E un subiect pe care nu vreau să-l comentez. Am răspuns deja la el, nu vreau să mai răspund. (n.r. - Deci nu e de interes?) Nu”, a spus Andrei Nicolescu, în dialog cu Sport.ro.

Împrumutat în sezonul precedent la Hermannstadt, pentru a prinde mai multe minute, Politic s-a întors la FCSB pentru a-și câștiga postul de titular. A bifat patru meciuri, reușind să marcheze un gol.

”Pe Politic l-am băgat, îl dau gratis cine vrea să-l ia. M-a costat aproape două milioane. Luați-l, tată! (...) Lui Dinamo i-l dau gratis, să-l ia pe căpitanul lor”.”, a spus Becali, la Prima Sport.

FCSB, în această perioadă de mercato

Antrenor - Marius Baciu (confirmat)

Veniri - Aymen Boutoutaou (Sochaux / 1 milion euro), Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro), Eddy Gnahore (FC Dinamo / gratis), Dylan Batubinsika (AE Larisa / gratis), Luca Stancu (Hermannstadt / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari)

Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Mihai Lixandru (Al Fateh / 600.000 euro), Daniel Graovac (Rapid / gratis), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (FC Voluntari / gratis), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Mario Petre (Înainte Modelu / gratis), Laurențiu Vlăsceanu (Steaua / gratis), Baba Alhassan (MardinSpor / gratis), Mamadou Thiam (contract reziliat), Baba Alhassan (contract încheiat), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat), Alexandru Pantea (Levadiakos / împrumutat), Andrei Panait (Înainte Modelu / împrumutat), Raul Alecsandroaie (Metalul Buzău / împrumutat)