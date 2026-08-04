Invitat telefonic la emisiunea VoyoSport Live, difuzată pe VOYO SPORT 1, fostul selecționer al României a dezvăluit că își dorește să revină în antrenorat, însă doar în condițiile potrivite. În același timp, a exclus categoric o nouă experiență în SuperLiga.

Victor Pițurcă s-a decis: „Nu în campionatul României!”

Întrebat dacă intenționează să antreneze din nou, Pițurcă a explicat că nu a primit oferta pe care și-o dorește și că nu mai ia în calcul o revenire în fotbalul românesc.

„Eu mi-aș dori, dar unde îmi doresc eu nu se poate. Dacă s-ar fi putut, mă vedeați pe bancă. Și nu în campionatul României! Ca să fie foarte clar!”, a declarat Victor Pițurcă la VoyoSport Live.

Ultima experiență a lui Pițurcă pe banca tehnică a fost la Universitatea Craiova, în sezonul 2019/2020. Mandatul său a durat doar câteva luni, între septembrie 2019 și ianuarie 2020, perioadă în care a condus echipa în 16 partide și a înregistrat o medie de 1,69 puncte pe meci.

De-a lungul carierei, Victor Pițurcă a pregătit de trei ori naționala României, dar și formații precum Steaua București / FCSB, Universitatea Craiova, FC U Craiova și Al-Ittihad.

Pițurcă a calificat „tricolorii” la Euro 2000, Euro 2008 și Euro 2016, în trei mandate distincte: 1998–1999 (21 de meciuri), 2004–2009 (46 de meciuri) și 2011–2014 (34 de meciuri).