Darius Olaru, cel mai slab de pe teren în Union SG - Bodo/Glimt 3-3! Nota primită

Fostul căpitan al celor de la FCSB a fost considerat cel mai slab fotbalist de pe teren de către jurnaliștii belgieni de la voetbalkrant.com .

Darius Olaru a primit nota 5,6 pentru evoluția sa din primele 56 de minute din partida Union SG - Bodo/Glimt 3-3.

Victor Pițurcă știe cum se poate califica Universitatea Craiova în Europa League

160.000.000 de € trebuie să plătească Liverpool pentru starul lui PSG!

Atacantul ideal pentru FCSB: ”Jucător de națională”

Mijlocașul ofensiv român nu s-a remarcat deloc în partidă, încasând un cartonaș galben în minutul 32.

La polul opus, Raul Florucz (25 de ani), autor al unei duble, a primit din partea sursei citate cea mai mare notă: 8,5!

Remiză între Royal Union SG și Bodo/Glimt

Marți, 4 august, s-au disputat majoritatea meciurilor din turul III preliminar al Ligii Campionilor. Printre ele s-au numărat și Royal Union SG - Bodo/Glimt 3-3. Darius Olaru și Raul Florucz au fost titulari și au jucat până în minutul 56.

Florucz a înscris primele două goluri ale clubului belgian, restabilind de fiecare dată egalitatea la 1 și la 2 (în minutele 25 și 45+4). Meciul a fost LIVE TEXT pe Sport.ro.

De cealaltă parte, Olaru s-a ales cu un cartonaș galben în minutul 32 la debutul în cupele europene pentru Royal Union SG.

Fostul căpitan al FCSB-ului a mai jucat în Supercupa Belgiei, câștigată de echipa sa la loviturile de departajare.

Rezultatele serii din turul III preliminar al Ligii Campionilor

Ararat-Armenia - Celje 2-1

Mjallby - Slovan Bratislava 1-2

Hapoel Beer Sheva - Steaua Roșie Belgrad 1-0

Levski Sofia - Kairat Almaty 1-0

Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris 5-0

Olympiacos - Nijmegen 0-0

Royal Union SG - Bodo/Glimt 3-3

Sparta Praga - Lyon 2-1

Partidele din retur sunt programate să se desfășoare săptămâna viitoare, tot marți.