Franța a stabilit un nou record negativ în meciul cu Senegal

Franța a stabilit un nou record negativ în meciul cu Senegal CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul dintre Franța și Senegal este primul pentru fosta campioană mondială în cadrul CM 2026.

TAGS:
Franța - SenegalFrantasenegalCM 2026
Din articol

Văzută ca mare favorită pentru câștigarea turneului final, ținând cont de lotul pe care-l are la dispoziție Didier Deschamps, Franța a înregirstrat un nou record negativ în prima repriză a meciului cu Senegal.

”Cocoșul galic” a înregristrat un singur șut pe poartă în prima parte a meciului, iar statisticienii de la Opta scriu că Franța a jucat în meciurile cu cele mai puține șuturi pe poartă într-o repriză din istoria Cupei Mondiale, din 1966 și până în prezent.

  • 1 șut contra Senegalului (2026, grupe)
  • 0 șuturi contra Argentinei (2022, finala)
  • 1 șut contra Croației (2018, finala)

Franța - Senegal | Echipele de start:

  • Franţa (4-2-3-1): Mike Maignan - Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernandez - Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot - Michael Olise, Ousmane Dembele, Desire Doue - Kylian Mbappe (căpitan). Selecţioner: Didier Deschamps.
  • Rezerve: Brice Samba, Robin Risser - Malo Gusto, Lucas Digne, Ibrahima Konate, Lucas Hernandez, Maxence Lacroix, Emmanuel Kone, Ngolo Kante, Warren Zaire-Emery, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche, Marcus Thuram, Bradley Barcola, Jean-Philippe Mateta.
  • Senegal (4-3-3): Edouard Mendy - Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly (căpitan), Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf - Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye - Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mane. Selecţioner: Pape Thiaw.
  • Rezerve: Yehvann Diouf, Mory Diaw - Mamadou Sarr, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs, Antoine Mendy, Pathe Ciss, Pape Matar Sarr, Habib Diarra, Bara Sapoko Ndiaye, Assane Diao, Bamba Dieng, Cherif Ndiaye, Iliman Ndiaye, Ibrahim Mbaye.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Incident în Canalul Mânecii. O navă de război a Rusiei ar fi tras focuri de avertisment în apropierea unui iaht britanic
Incident în Canalul Mânecii. O navă de război a Rusiei ar fi tras focuri de avertisment în apropierea unui iaht britanic
ARTICOLE PE SUBIECT
Franța - Senegal 2-0, acum pe Sport.ro!
Franța - Senegal 2-0, acum pe Sport.ro!
ULTIMELE STIRI
Franța - Senegal 2-0, acum pe Sport.ro!
Franța - Senegal 2-0, acum pe Sport.ro!
Ucraineanul campion în Superliga a spus tot despre U Cluj în presa din țara natală înaintea duelului european
Ucraineanul campion în Superliga a spus tot despre U Cluj în presa din țara natală înaintea duelului european
FCSB are cinci variante de înlocuitor pentru Darius Olaru
FCSB are cinci variante de înlocuitor pentru Darius Olaru
L'Equipe, reacție tăioasă la adresa naționalei Franței: „Lipsă totală de inspirație!”
L'Equipe, reacție tăioasă la adresa naționalei Franței: „Lipsă totală de inspirație!”
FCSB și-a găsit atacant: „Mi-a dat Gigi OK-ul!” MM, mandatat să se ocupe de mutare
FCSB și-a găsit atacant: „Mi-a dat Gigi OK-ul!” MM, mandatat să se ocupe de mutare
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dinamo a dat lovitura! Portarul sezonului face vizita medicală

Dinamo a dat lovitura! Portarul sezonului face vizita medicală

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Revenire spectaculoasă la FCSB? Cum dă lovitura cu mijlocașul de 600.000 de euro în sezonul următor

Revenire spectaculoasă la FCSB? Cum dă lovitura cu mijlocașul de 600.000 de euro în sezonul următor

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Joao Paulo după meciul din Atlanta: ”Imediat îl dau!”

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Joao Paulo după meciul din Atlanta: ”Imediat îl dau!”

I-au anunțat plecarea lui Dennis Politic: „Mulțumim!”

I-au anunțat plecarea lui Dennis Politic: „Mulțumim!”

Încă un jucător a semnat cu Real Madrid după transferul lui Cucurella: ”Contract până în 2027”

Încă un jucător a semnat cu Real Madrid după transferul lui Cucurella: ”Contract până în 2027”



Recomandarile redactiei
FCSB are cinci variante de înlocuitor pentru Darius Olaru
FCSB are cinci variante de înlocuitor pentru Darius Olaru
FCSB și-a găsit atacant: „Mi-a dat Gigi OK-ul!” MM, mandatat să se ocupe de mutare
FCSB și-a găsit atacant: „Mi-a dat Gigi OK-ul!” MM, mandatat să se ocupe de mutare
Ruben Amorim a fost prezentat la noua sa echipă
Ruben Amorim a fost prezentat la noua sa echipă
Franța - Senegal 2-0, acum pe Sport.ro!
Franța - Senegal 2-0, acum pe Sport.ro!
Ucraineanul campion în Superliga a spus tot despre U Cluj în presa din țara natală înaintea duelului european
Ucraineanul campion în Superliga a spus tot despre U Cluj în presa din țara natală înaintea duelului european
Alte subiecte de interes
Franța - Senegal 2-0, acum pe Sport.ro!
Franța - Senegal 2-0, acum pe Sport.ro!
"Îmi cer scuze dacă cineva s-a simțit jignit!" Un francez celebru a călcat pe bec
"Îmi cer scuze dacă cineva s-a simțit jignit!" Un francez celebru a călcat pe bec
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Senegal a dat de pământ cu Brazilia lui Vinicius și Richarlison! Căpitanul Marquinhos și-a dat autogol
Senegal a dat de pământ cu Brazilia lui Vinicius și Richarlison! Căpitanul Marquinhos și-a dat autogol
CM 2022 | Qatar - Senegal 1-3! Naționala lui Cisse a obținut trei puncte importante, în urma unui final tensionat de meci
CM 2022 | Qatar - Senegal 1-3! Naționala lui Cisse a obținut trei puncte importante, în urma unui final tensionat de meci
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
CITESTE SI
Surse: Sorin Grindeanu, următoarea opțiune a lui Nicușor Dan dacă Guvernul Veștea eșuează. Ce scenarii mai sunt pe masă

stirileprotv Surse: Sorin Grindeanu, următoarea opțiune a lui Nicușor Dan dacă Guvernul Veștea eșuează. Ce scenarii mai sunt pe masă

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Salariile din România, diferențe uriașe între județe. Cele mai mici sunt în Teleorman, Vaslui, Suceava, Vrancea și Hunedoara

stirileprotv Salariile din România, diferențe uriașe între județe. Cele mai mici sunt în Teleorman, Vaslui, Suceava, Vrancea și Hunedoara

O platformă de dating angajează un specialist în despărțiri. Tot mai mulți tineri folosesc IA pentru mesaje de adio

stirileprotv O platformă de dating angajează un specialist în despărțiri. Tot mai mulți tineri folosesc IA pentru mesaje de adio

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!