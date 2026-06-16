Franța a stabilit un nou record negativ în meciul cu Senegal

Văzută ca mare favorită pentru câștigarea turneului final, ținând cont de lotul pe care-l are la dispoziție Didier Deschamps, Franța a înregirstrat un nou record negativ în prima repriză a meciului cu Senegal.

”Cocoșul galic” a înregristrat un singur șut pe poartă în prima parte a meciului, iar statisticienii de la Opta scriu că Franța a jucat în meciurile cu cele mai puține șuturi pe poartă într-o repriză din istoria Cupei Mondiale, din 1966 și până în prezent.