Într-un dialog cu Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul Constanța, Andone s-a arătat convins de faptul că ar putea încheia campionatul în zona primelor șase locuri.

Ioan Andone: ”Am mare încredere că Sabău duce Farul în play-off”

Același lucru s-ar întâmpla, spune el, și dacă ar fi antrenor la Corvinul Hunedoara, nou-promovata la care ”Fălcosul” ocupă și o funcție administrativă.

„Eu nu vorbesc de Farul, unde ești tu acționar. Neluțu Sabău, colegul meu, am mare încredere că vă duce în primele șase. Dacă tu îmi dai mie, la vârsta mea, și zic 'hai că vreau și eu un an de zile să revin, să muncesc și eu, ce am făcut o viață întreagă'.

Dă-mi salariul la zi, nu hotărăsc eu, hotărâm toți lotul. Ascult 1.000 de păreri, dar apoi decizia finală e la mine. Eu zic că mă duc în primele șase fără probleme. Bă, la Hunedoara mă duc în primele șase!”, a spus Ioan Andone la ”VOYO SPORT LIVE”.

Ioan Andone și-a început cariera de fotbalist la Corvinul Hunedoara, iar în perioada 1983-1990 a evoluat pentru Dinamo, unde a obținut cele mai importante performanțe din cariera sa de fotbalist. Primul său transfer în străinătate a fost în Spania, la Elche, iar ultima experiență din carieră a fost în Olanda, la Heerenveen.

Ca antrenor se poate lăuda cu performanțe impresionante. Are trei titluri de campion cu Dinamo și CFR Cluj, la care se adaugă și patru Cupe ale României cu aceleași echipe. De numele său se leagă primele trofee din istoria lui CFR Cluj, dar și prima participare în grupele UEFA Champions League.