160.000.000 de € trebuie să plătească Liverpool pentru starul lui PSG!

160.000.000 de € trebuie să plătească Liverpool pentru starul lui PSG! Premier League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

PSG negociază dur cu Liverpool transferul unui fotbalist important din lotul pregătit de Luis Enrique. 

TAGS:
Bradley BarcolaPSGLiverpoolPremier LeagueVoyoLigue 1
Din articol

PSG i-a comunicat lui Liverpool că trebuie să plătească o sumă uriașă de transfer pentru serviciile lui Bradley Barcola (23 de ani)

Bradley Barcola poate deveni omul-record în Premier League

Conducerea câștigătoarei Ligii Campionilor din ultimele două sezoane vrea 160.000.000 de euro pentru a renunța la aripa stânga, informează „Le Parisien”.

Bradley Barcola

  • Imago1077601958
×
Bradley Barcola / Foto IMAGO
Bradley Barcola / Foto IMAGO
Bradley Barcola / Foto IMAGO
Bradley Barcola / Foto IMAGO
ÎNAPOI LA ARTICOL

PSG nu este dispusă să scadă suma solicitată „cormoranilor”, potrivit sursei citate anterior.

Prin urmare, Liverpool trebuie să stabilească un transfer-record în Premier League, dacă vrea să își asigure serviciile lui Barcola. 

Cel mai scump fotbalist cumpărat în Premier League poartă tot semnătura „cormoranilor”. În vara anului 2025, Liverpool a plătit către Newcastle 145.000.000 de euro pentru Alexander Isak. 

Oferta anterioară trimisă de Liverpool 

Potrivit jurnalistului francez Achille Ash, Liverpool a trimis o ofertă către PSG de 105 milioane de euro pentru Barcola, sumă la care s-ar mai fi adăugat alte 15 milioane de euro din eventuale bonusuri, în funcție de performanțele francezului la club.  

Bradley Barcola a fost transferat de PSG de la Lyon, în august 2023, pentru 45 de milioane de euro. 

  • 152 de meciuri, 39 de goluri și 37 de pase decisive a adunat de atunci la campioana ultimelor două ediții din Liga Campionilor. 
  • 49 de partide, 13 goluri și 7 pase de gol a strâns în sezonul trecut la nivel de club. 
  • 90.000.000 de euro este cota sa de piață pe Transfermarkt.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Nicușor Dan avertizează Parlamentul: Dacă adoptați astfel Legea decarbonizării voi uza de toate prerogativele constituționale
Nicușor Dan avertizează Parlamentul: Dacă adoptați astfel Legea decarbonizării voi uza de toate prerogativele constituționale
ARTICOLE PE SUBIECT
OUT! PSG se desparte de cel mai scump portar francez
OUT! PSG se desparte de cel mai scump portar francez
PSG și-a găsit portar! Campioana Europei, transfer important, pentru 35 de milioane de euro. Ligue 1, EXCLUSIV pe VOYO
PSG și-a găsit portar! Campioana Europei, transfer important, pentru 35 de milioane de euro. Ligue 1, EXCLUSIV pe VOYO
PSG, la cuțite cu Real Madrid: comunicatul francezilor despre transferul de 130.000.000€
PSG, la cuțite cu Real Madrid: comunicatul francezilor despre transferul de 130.000.000€
Liverpool a luat decizia în cazul lui Cody Gakpo
Liverpool a luat decizia în cazul lui Cody Gakpo
Două transferuri stelare la Liverpool!
Două transferuri stelare la Liverpool!
Mohamed Salah, salariu de 17.000.000€: ce se întâmplă cu transferul fostului star de la Liverpool
Mohamed Salah, salariu de 17.000.000€: ce se întâmplă cu transferul fostului star de la Liverpool
ULTIMELE STIRI
Atacantul ideal pentru FCSB: ”Jucător de națională”
Atacantul ideal pentru FCSB: ”Jucător de națională”
Darius Olaru, cel mai slab de pe teren în Union SG - Bodo/Glimt 3-3! Nota primită
Darius Olaru, cel mai slab de pe teren în Union SG - Bodo/Glimt 3-3! Nota primită
Victor Pițurcă știe cum se poate califica Universitatea Craiova în Europa League
Victor Pițurcă știe cum se poate califica Universitatea Craiova în Europa League
Meci interzis cardiacilor în preliminariile UCL! „Remontada” într-o nebunie totală cu gol anulat, autogol și penalty ratat
Meci interzis cardiacilor în preliminariile UCL! „Remontada” într-o nebunie totală cu gol anulat, autogol și penalty ratat
Rezultatele serii din Liga Campionilor. Meci dramatic pentru Darius Olaru și Raul Florucz
Rezultatele serii din Liga Campionilor. Meci dramatic pentru Darius Olaru și Raul Florucz
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a anunțat lovitura anului, Dan Petrescu la FCSB: ”Am acceptat”

Gigi Becali a anunțat lovitura anului, Dan Petrescu la FCSB: ”Am acceptat”

Război deschis între Moscova și Madrid! Cum au reacționat rușii după atacul nemilos venit din Spania

Război deschis între Moscova și Madrid! Cum au reacționat rușii după atacul nemilos venit din Spania

”Pariul” lui Basarab Panduru după FCSB - Farul: ”Viitorul număr 10 de la națională”

”Pariul” lui Basarab Panduru după FCSB - Farul: ”Viitorul număr 10 de la națională”

Reacția lui Dinamo, după ce Becali a spus că e gata să-l cedeze gratis pe Dennis Politic la rivală

Reacția lui Dinamo, după ce Becali a spus că e gata să-l cedeze gratis pe Dennis Politic la rivală

Victor Pițurcă a numit țara în care nu va mai antrena vreodată: „Ca să fie foarte clar!”

Victor Pițurcă a numit țara în care nu va mai antrena vreodată: „Ca să fie foarte clar!”

Ioan Andone a spus-o în direct: ”Dacă-mi dai echipa, prind play-off-ul fără probleme”

Ioan Andone a spus-o în direct: ”Dacă-mi dai echipa, prind play-off-ul fără probleme”



Recomandarile redactiei
Atacantul ideal pentru FCSB: ”Jucător de națională”
Atacantul ideal pentru FCSB: ”Jucător de națională”
Darius Olaru, cel mai slab de pe teren în Union SG - Bodo/Glimt 3-3! Nota primită
Darius Olaru, cel mai slab de pe teren în Union SG - Bodo/Glimt 3-3! Nota primită
Meci interzis cardiacilor în preliminariile UCL! „Remontada” într-o nebunie totală cu gol anulat, autogol și penalty ratat
Meci interzis cardiacilor în preliminariile UCL! „Remontada” într-o nebunie totală cu gol anulat, autogol și penalty ratat
FCSB, pusă la zid după eliminarea din Conference League: „Lamentabil!”. Săgeată către Marius Baciu: „Nu mai este doar o problemă de jucători”
FCSB, pusă la zid după eliminarea din Conference League: „Lamentabil!”. Săgeată către Marius Baciu: „Nu mai este doar o problemă de jucători”
Victor Pițurcă știe cum se poate califica Universitatea Craiova în Europa League
Victor Pițurcă știe cum se poate califica Universitatea Craiova în Europa League
Alte subiecte de interes
Liverpool, cu un ochi pe starul francez de 70.000.000 de €. ”Sunt așteptate mișcări”
Liverpool, cu un ochi pe starul francez de 70.000.000 de €. ”Sunt așteptate mișcări”
Arsenal nu se oprește! Mikel Arteta a cerut 3 transferuri stelare după câștigarea Premier League
Arsenal nu se oprește! Mikel Arteta a cerut 3 transferuri stelare după câștigarea Premier League
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
CITESTE SI
Câte minute trebuie să mergi pe jos zilnic pentru o sănătate mai bună. Experți: Nu sunt 10.000 de pași

stirileprotv Câte minute trebuie să mergi pe jos zilnic pentru o sănătate mai bună. Experți: Nu sunt 10.000 de pași

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Nicușor Dan avertizează Parlamentul: Dacă adoptați astfel Legea decarbonizării voi uza de toate prerogativele constituționale

stirileprotv Nicușor Dan avertizează Parlamentul: Dacă adoptați astfel Legea decarbonizării voi uza de toate prerogativele constituționale

A crezut că a pierdut la loto și a aruncat biletul câștigător de 1 milion de euro. Ce a urmat e neașteptat

stirileprotv A crezut că a pierdut la loto și a aruncat biletul câștigător de 1 milion de euro. Ce a urmat e neașteptat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Medic vs Rodriguez


00:00
UEFA Europa Conference League
Play on sport: FK Auda - FCSB


00:00
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!