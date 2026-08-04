160.000.000 de € trebuie să plătească Liverpool pentru starul lui PSG!

Conducerea câștigătoarei Ligii Campionilor din ultimele două sezoane vrea 160.000.000 de euro pentru a renunța la aripa stânga, informează „Le Parisien” .

PSG i-a comunicat lui Liverpool că trebuie să plătească o sumă uriașă de transfer pentru serviciile lui Bradley Barcola (23 de ani) .

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PSG nu este dispusă să scadă suma solicitată „cormoranilor”, potrivit sursei citate anterior.

Prin urmare, Liverpool trebuie să stabilească un transfer-record în Premier League, dacă vrea să își asigure serviciile lui Barcola.

Cel mai scump fotbalist cumpărat în Premier League poartă tot semnătura „cormoranilor”. În vara anului 2025, Liverpool a plătit către Newcastle 145.000.000 de euro pentru Alexander Isak.

Oferta anterioară trimisă de Liverpool

Potrivit jurnalistului francez Achille Ash, Liverpool a trimis o ofertă către PSG de 105 milioane de euro pentru Barcola, sumă la care s-ar mai fi adăugat alte 15 milioane de euro din eventuale bonusuri, în funcție de performanțele francezului la club.

Bradley Barcola a fost transferat de PSG de la Lyon, în august 2023, pentru 45 de milioane de euro.