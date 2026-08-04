160.000.000 de € trebuie să plătească Liverpool pentru starul lui PSG!

PSG i-a comunicat lui Liverpool că trebuie să plătească o sumă uriașă de transfer pentru serviciile lui Bradley Barcola (23 de ani).
Bradley Barcola poate deveni omul-record în Premier League
Conducerea câștigătoarei Ligii Campionilor din ultimele două sezoane vrea 160.000.000 de euro pentru a renunța la aripa stânga, informează „Le Parisien”.
PSG nu este dispusă să scadă suma solicitată „cormoranilor”, potrivit sursei citate anterior.
Prin urmare, Liverpool trebuie să stabilească un transfer-record în Premier League, dacă vrea să își asigure serviciile lui Barcola.
Cel mai scump fotbalist cumpărat în Premier League poartă tot semnătura „cormoranilor”. În vara anului 2025, Liverpool a plătit către Newcastle 145.000.000 de euro pentru Alexander Isak.
Oferta anterioară trimisă de Liverpool
Potrivit jurnalistului francez Achille Ash, Liverpool a trimis o ofertă către PSG de 105 milioane de euro pentru Barcola, sumă la care s-ar mai fi adăugat alte 15 milioane de euro din eventuale bonusuri, în funcție de performanțele francezului la club.
Bradley Barcola a fost transferat de PSG de la Lyon, în august 2023, pentru 45 de milioane de euro.
- 152 de meciuri, 39 de goluri și 37 de pase decisive a adunat de atunci la campioana ultimelor două ediții din Liga Campionilor.
- 49 de partide, 13 goluri și 7 pase de gol a strâns în sezonul trecut la nivel de club.
- 90.000.000 de euro este cota sa de piață pe Transfermarkt.