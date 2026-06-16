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Union Saint-Gilloise a postat, pe contul de Instagram al clubului, un videoclip în care anunță sosirea lui Darius Olaru la club.

Întâmpinare de efect pentru Darius Olaru

În filmare este surprins drumul lui Olaru de la aeroport până la arena Joseph Marien. Mijlocașul ofensiv le-a transmis, de asemenea, un prim mesaj fanilor galben-albaștrilor.

„Salutare, fani Union! Sunt nerăbdător să vă întâlnesc pe stadion și sunt nerăbdător să încep, să dau totul pentru aceste culori. Hai, Union!”, a spus Olaru.

„Dar pe cine avem aici? Olaru este unionist! Mijlocașul ofensiv român a venit de la FCSB și a semnat un contract valabil până pe iunie 2030. Bine ai venit, Darius!”, a scris Union Saint-Gilloise, în descrierea videoclipului postat pe Instagram.