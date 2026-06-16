VIDEO Darius Olaru, primit ca un star la Union Saint-Gilloise: „Pe cine avem aici?”. Primul său mesaj pentru fanii belgieni

Darius Olaru, primit ca un star la Union Saint-Gilloise: „Pe cine avem aici?”. Primul său mesaj pentru fanii belgieni Stranieri Darius Olaru / Foto: Imago
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Darius Olaru (28 de ani), fostul căpitan al celor de la FCSB, a avut parte de o primire deosebită la Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei. 

TAGS:
Darius OlaruFCSBUnion Saint GilloiseSuperligaJupiler Pro League
Din articol

Darius Olaru

  • Darius olaru
×
Darius Olaru 160125
Darius Olaru, curajos înainte de FC Basel - FCSB / Foto: Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

Union Saint-Gilloise a postat, pe contul de Instagram al clubului, un videoclip în care anunță sosirea lui Darius Olaru la club. 

Întâmpinare de efect pentru Darius Olaru

În filmare este surprins drumul lui Olaru de la aeroport până la arena Joseph Marien. Mijlocașul ofensiv le-a transmis, de asemenea, un prim mesaj fanilor galben-albaștrilor.  

„Salutare, fani Union! Sunt nerăbdător să vă întâlnesc pe stadion și sunt nerăbdător să încep, să dau totul pentru aceste culori. Hai, Union!”, a spus Olaru. 

„Dar pe cine avem aici? Olaru este unionist! Mijlocașul ofensiv român a venit de la FCSB și a semnat un contract valabil până pe iunie 2030. Bine ai venit, Darius!”, a scris Union Saint-Gilloise, în descrierea videoclipului postat pe Instagram. 

Olaru, o legendă pentru FCSB

Cotat la 4,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, căpitanul Darius Olaru pleacă de la FCSB după șase ani și jumătate, timp în care a bifat 256 de apariții la gruparea roș-albastră, și-a trecut în cont 63 de goluri și a adunat 45 de pase decisive.

Venit în iarna lui 2020 la FCSB, Darius Olaru a câștigat de două ori campionatul cu gruparea roș-albastră în sezonul 2023/24 și 2024/25, și-a trecut în CV Cupa României în stagiunea 2019/20, dar și Supercupa României în edițiile 2024/25 și 2025/26.

  • 3.000.000 de euro este suma de transfer la care s-au înțeles FCSB și Union Saint-Gilloise pentru Darius Olaru.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Anunțul momentului făcut de Traian Băsescu despre alegerile din 2024. Fostul președinte a răbufnit
Anunțul momentului făcut de Traian Băsescu despre alegerile din 2024. Fostul președinte a răbufnit
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB se desparte de jucătorul pe care a cheltuit 250.000 de euro. Pleacă gratis
FCSB se desparte de jucătorul pe care a cheltuit 250.000 de euro. Pleacă gratis
Din Liga 2, direct în Serie A! FCSB a ratat transferul
Din Liga 2, direct în Serie A! FCSB a ratat transferul
Revenire spectaculoasă la FCSB? Cum dă lovitura cu mijlocașul de 600.000 de euro în sezonul următor
Revenire spectaculoasă la FCSB? Cum dă lovitura cu mijlocașul de 600.000 de euro în sezonul următor
Gigi Becali a stabilit noua țintă în mercato pentru FCSB! Cât trebuie să plătească pentru fotbalistul român
Gigi Becali a stabilit noua țintă în mercato pentru FCSB! Cât trebuie să plătească pentru fotbalistul român
Plecare de ultim moment de la FCSB! Își reziliază contractul, dar poate rămâne în Superliga României
Plecare de ultim moment de la FCSB! Își reziliază contractul, dar poate rămâne în Superliga României
ULTIMELE STIRI
”U” Cluj își află astăzi adversara în primul tur preliminar UEFA Europa League. ACUM, tragerea la sorți
”U” Cluj își află astăzi adversara în primul tur preliminar UEFA Europa League. ACUM, tragerea la sorți
Cine este ML Vitebsk, adversara Universității Craiova din turul I preliminar al Ligii Campionilor
Cine este ML Vitebsk, adversara Universității Craiova din turul I preliminar al Ligii Campionilor
Ciprian Deac a decis ce va face după retragere!
Ciprian Deac a decis ce va face după retragere!
Întrebarea care a emoționat-o până la lacrimi pe Bernardette Szocz: ”Îmi pare rău”
Întrebarea care a emoționat-o până la lacrimi pe Bernardette Szocz: ”Îmi pare rău”
Înfrângere la TAS pentru FRF. Regula care obliga cluburile din Liga 1 să folosească fotbaliști români a picat
Înfrângere la TAS pentru FRF. Regula care obliga cluburile din Liga 1 să folosească fotbaliști români a picat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Revenire spectaculoasă la FCSB? Cum dă lovitura cu mijlocașul de 600.000 de euro în sezonul următor

Revenire spectaculoasă la FCSB? Cum dă lovitura cu mijlocașul de 600.000 de euro în sezonul următor

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Joao Paulo după meciul din Atlanta: ”Imediat îl dau!”

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Joao Paulo după meciul din Atlanta: ”Imediat îl dau!”

Șoc în fotbalul european: echipa din Europa League, exclusă din prima ligă + suspendare de 12 ani

Șoc în fotbalul european: echipa din Europa League, exclusă din prima ligă + suspendare de 12 ani

Gigi Becali a stabilit noua țintă în mercato pentru FCSB! Cât trebuie să plătească pentru fotbalistul român

Gigi Becali a stabilit noua țintă în mercato pentru FCSB! Cât trebuie să plătească pentru fotbalistul român

Plecare de ultim moment de la FCSB! Își reziliază contractul, dar poate rămâne în Superliga României

Plecare de ultim moment de la FCSB! Își reziliază contractul, dar poate rămâne în Superliga României



Recomandarile redactiei
”U” Cluj își află astăzi adversara în primul tur preliminar UEFA Europa League. ACUM, tragerea la sorți
”U” Cluj își află astăzi adversara în primul tur preliminar UEFA Europa League. ACUM, tragerea la sorți
Cine este ML Vitebsk, adversara Universității Craiova din turul I preliminar al Ligii Campionilor
Cine este ML Vitebsk, adversara Universității Craiova din turul I preliminar al Ligii Campionilor
Ciprian Deac a decis ce va face după retragere!
Ciprian Deac a decis ce va face după retragere!
Înfrângere la TAS pentru FRF. Regula care obliga cluburile din Liga 1 să folosească fotbaliști români a picat
Înfrângere la TAS pentru FRF. Regula care obliga cluburile din Liga 1 să folosească fotbaliști români a picat
Întrebarea care a emoționat-o până la lacrimi pe Bernardette Szocz: ”Îmi pare rău”
Întrebarea care a emoționat-o până la lacrimi pe Bernardette Szocz: ”Îmi pare rău”
Alte subiecte de interes
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Raul Florucz, printre cei mai buni la debutul în Champions League! Nota primită de atacantul român din naționala Austriei
Raul Florucz, printre cei mai buni la debutul în Champions League! Nota primită de atacantul român din naționala Austriei
După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: „Nu pot decât să îți mulțumesc!”
După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: „Nu pot decât să îți mulțumesc!”
CITESTE SI
De ce ar trebui să arunci întotdeauna o sticlă de apă sub patul de hotel. Trucul poate fi extrem de util

stirileprotv De ce ar trebui să arunci întotdeauna o sticlă de apă sub patul de hotel. Trucul poate fi extrem de util

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Traian Băsescu acuză: ”Alegerile din 2024 au fost fraudate deliberat. Electoratul a luat soluțiile de vot de pe TikTok"

stirileprotv Traian Băsescu acuză: ”Alegerile din 2024 au fost fraudate deliberat. Electoratul a luat soluțiile de vot de pe TikTok"

Furtuni violente au răvășit România. Un om a murit lovit de trăznet, grindina a format straturi groase de gheață pe străzi

stirileprotv Furtuni violente au răvășit România. Un om a murit lovit de trăznet, grindina a format straturi groase de gheață pe străzi

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!