EXCLUSIV! Jucatorul REFUZAT de FCSB ajunge in Premier League! Botosani da lovitura: 900.000 de euro!

Fostul fundas al lui FC Botosani poate ajunge la Fulham pentru 4,5 milioane de euro.

Slavia Praga a anuntat pe site-ul oficial ca i-a acordat permisiunea lui Michael Ngadeu sa calatoreasca la Londra pentru a finaliza negocierile cu Fulham! Slavia Praga l-a cumparat in 2016 pe Ngadeu de la FC Botosani cu 500.000 de euro+ 20% dintr-un viitor transfer. Acum, clubul ceh va incasa 4,5 milioane de euro, clauza de reziliere a contractului sau. Fundas central, Michael Ngadeu a castigat Cupa Africii in 2017 cu nationala Camerunului, fiind ales si in echipa turneului.

"Noi avem 20% din viitorul transfer. Din ce stiu, deocamdata transferul nu este facut, asteptam vesti de la impresarul care il reprezinta si care are stiinta de acest contract dintre noi si cei de la Slavia Praga. Stiu ca se negociaza si astept cu mare nerabdare sa se faca acest transfer. Daca se vorbeste de 4,5 milioane de euro, matematica noastra spune ca am avea de primit 900.000 de euro. Nu am avut probleme cu cei de la Slavia Praga in privinta banilor. In general, daca avem o problema cu banii e de la Carpati spre Est, nu de la Carpati spre Vest.

Daca se ducea Ngadeu la FCSB era acelasi lucru pentru noi, tot 500.000 de euro si 20% dintr-un transfer viitor luam. Mie mi se pare ca FCSB a facut afacerea proasta, pentru ca putea sa il vanda ei cu 5-6 milioane de euro. FCSB nici nu a vrut sa discute cu noi, pentru ca cuiva de acolo nu ii placea Ngadeu. Noi nu am bagat vreun jucator pe gat cuiva, doar l-am propus la FCSB, pentru ca stiam ca e un fotbalist bun. Stiam ca avem oferta din Cehia si i-am anuntat pe cei de la FCSB.

Eu sunt mai patriot si l-as fi vrut la FCSB, nu in Cehia, dar asta e situatia. El a demonstrat ca e un fotbalist bun, facea cariera la FCSB, care castiga campionatul cu el, se califica in grupele competitiilor europene, il vindea cu multi bani si facea clubul multi bani. Asta e, daca nu s-a intamplat... Acum l-am propus pe Burca si nu il vrea nimeni. Are oferta de la o echipa buna din Cehia, probabil ca o sa se intample la fel, o sa ajunga tot acolo", a spus Valeriu Iftime, finantatorul lui FC Botosani.

Autor: Gabriel Chirea