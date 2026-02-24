FOTO ȘI VIDEO Înlocuitor pentru Salah la Liverpool! Transferul de senzație indicat

Mohamed Salah a avut un start slab de sezon la Liverpool, iar Arne Slot l-a trimis pe bancă în anumite partide din această cauză. Apoi, între cei doi a apărut un conflict, după ce Salah a ieșit public și a criticat decizia antrenorului olandez.

După ce a revenit de la Cupa Africii, starul egiptean a avut o creștere vizibilă de formă, iar în acest moment a început să semene din ce în ce mai mult cu cel care era în ultimele sezoane la gruparea de pe Anfield.

Dat ca și plecat de câteva sezoane încoace, Mohamed Salah se pare că s-a decis să părăsească formația de pe „Anfield” la sfârșitul sezonului.

Mohamed Salah, înlocuit cu Christian Pulisic la Liverpool? 

Informația vine din Franța, unde Footmercato anunță că impresarul fotbalistului egiptean este în discuții avansate cu Al-Ittihad, club din Liga Pro din Arabia Saudită.

  • Mohamed salah
×
Mohamed Salah, la Liverpool / Foto IMAGO
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mohamed Salah parcurge un sezon modest, cu doar șapte goluri și opt pase decisive livrate în 28 de meciuri adunate în toate competițiile.

Astfel, apare întrebarea: cine îi ia locul lui Salah la Liverpool, dacă egipteanul va pleca la finalul acestei stagiuni? Printre cei vizați este și Christian Pulisic, în prezent legitimat la AC Milan, dar care refuză, momentan cel puțin, să semneze prelungirea cu clubul din Serie A. 

Legenda Emile Heskey crede că americanul ar fi o variantă excelentă pentru Liverpool!

”Îmi place destul de mult Christian Pulisic. Este foarte direct! Probabil că nu a marcat atâtea goluri câte mi-aș fi dorit la Chelsea, dar cred că a dat probleme defensivelor. Evident, după o Cupă Mondială bună, fiind acasă cu presiunea pe care o va avea, este cu siguranță cineva care ar putea livea ceva diferit din ce oferă acum Mohamed Salah sau chiar lui Cody Gakpo.

Mo a părăsit Chelsea ca să meargă în Italia. Cred că ar fi minunat să vedem pe cineva ca Pulisic revenind în Premier League în același mod, pentru că presupun că i-ar plăcea să arate că perioada petrecută la Chelsea a fost doar o excepție. Era doar un băiat tânăr când a venit”, a spus fostul mare fotbalist.

Christian Pulisic refuză să semneze prelungirea cu AC Milan. Se transferă la Liverpool?

Christian Pulisic este aproape să trădeze! Americanul, acum legitimat în Serie A, la AC Milan, nu mai vrea să prelungească acordul și își dorește o nouă aventură în fotbalul mare.

El ar putea ajunge la rivala fostei sale echipe din Premier League - Chelsea, unde a petrecut patru ani! Extrema poate semna cu Manchester United, fiind în discuții, se pare, pentru o trecere acolo!

Iată că, mai nou, pe fir a intrat și Liverpool, care i-ar vrea semnătura, iar Heskey crede că ar fi o variantă excelentă.

Christian Pulisic este sub contract cu AC Milan până în iulie 2027, iar clubul milanez i-a propus deja prelungirea înțelegerii. Însă, agenții jucătorului și oficialii clubului nu au ajuns încă la un numitor comun, iar presa din Italia speculează că noul contract nu va fi semnat.

