Acord înainte de EURO! Transfer de top pregătit de Bayern Munchen la cererea lui Kompany

Bayern Munchen a ajuns la un acord verbal cu Joao Palhinha (28 de ani), mijlocașul defensiv de la Fulham, care se află în lotul Portugaliei pentru EURO 2024.

Bavarezii trebuie să ajungă acum și la un acord cu Fulham, iar jurnalistul Florian Plettenberg, de la Sky, susține că negocierile dintre cluburi sunt avansate. Suma de transfer ar urma să fie cuprinsă între 40 și 45 de milioane de euro, iar Palhinha va primi un contract pe patru sau cinci sezoane.

Potrivit sursei citate, Joao Palhinha este un transfer solicitat chiar de noul antrenor al lui Bayern, Vincent Kompany, care îl consideră pe portughez ideal în echipa bavarezilor pe postul de mijlocaș defensiv.

Bayern și-ar dori ca mutarea să fie oficializată săptămâna următoare, chiar înainte de EURO 2024.

Joao Palhinha, fotbalist crescut de Sporting Lisabona, a fost vândut în 2022 la Fulham, pentru 22 de milioane de euro. După doar două sezoane în Premier League, portughezul i-a spus da lui Bayern Munchen, care vine după un sezon dezamăgitor, încheiat abia pe locul 3 în Bundesliga.

Până la un eventual transfer, Palhinha va participa la EURO 2024, turneul final din Germania la care Portugalia va înfrunta Cehia, Turcia și Georgia în faza grupelor.

