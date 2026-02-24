Marius Avram a lăudat-o pe Iuliana Demetrescu pentru arbitrajul din FCSB - Metaloglobus 4-1, subliniind că a știut să se impună față de jucătorii ambelor echipe.
Marius Avram, verdict despre Iuliana Demetrescu după FCSB - Metaloglobus 4-1
Avram a transmis, de asemenea, că Demetrescu ar trebui să fie delegată de către CCA la partide mai grele din campionatul României.
„A arbitrat foarte bine Iuliana. Nu a avut niciun fel de problemă de autoritate. Am văzut că și-a manifestat-o prin fluier. A dus un meci foarte, foarte bine.
(n.r.- e cazul să primească și meciuri mai grele Iuliana Demetrescu?) Cred că este cazul să-i dea și meciuri mai grele (n.r.- cei de la CCA), treptat, ca la orice arbitru.
Ea arbitrează foarte mult în străinătate. Are foarte multă experiență pe plan internațional la feminin”, a susținut Marius Avram, la televiziunea Digi Sport.
FCSB a învins-o luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, pe Metaloglobus, în ultimul meci al etapei a 28-a din Superligă.
Echipele utilizate
- Au marcat: Bîrligea 6', Olaru 26', Miculescu 51', Cisotti 71' / Huiban 7'
- FCSB: M. Popa – Pantea, Andre Duarte, Lixandru, Joao Paulo – Fl. Tănase (Mamadou Thiam 25'), Ofri Arad (Baba Alhassan 46') – Miculescu (Graovac 64'), Olaru (M. Toma 84'), Cisotti (D. Popa 86') – Bîrligea. Antrenor: Elias Charambous
- Metaloglobus: Gavrilaş – Ţîrlea, R. Bădescu, Cestor, A. Sava – D. Irimia (Abbey 72'), Bruno Carvalho (D. Popa 53'), Sabater, Al. Irimia (Liş 73') – Ghimfuş (Al. Gheorghe 73'), Huiban (G. Dumitru 58'). Antrenor: Mihai Teja
- Cartonaşe galbene: - / Cestor 45'
- Cartonaş roşu: Mike Cestor (Metaloglobus) min. 54
- Arbitri: Iuliana Demetrescu - Alexandru Vodă, Mihăiţă Necula
- Arbitri VAR: Cristina Trandafir - Valentin Porumbel