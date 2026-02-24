Marius Avram a lăudat-o pe Iuliana Demetrescu pentru arbitrajul din FCSB - Metaloglobus 4-1, subliniind că a știut să se impună față de jucătorii ambelor echipe.

Marius Avram, verdict despre Iuliana Demetrescu după FCSB - Metaloglobus 4-1

Avram a transmis, de asemenea, că Demetrescu ar trebui să fie delegată de către CCA la partide mai grele din campionatul României.

„A arbitrat foarte bine Iuliana. Nu a avut niciun fel de problemă de autoritate. Am văzut că și-a manifestat-o prin fluier. A dus un meci foarte, foarte bine.

(n.r.- e cazul să primească și meciuri mai grele Iuliana Demetrescu?) Cred că este cazul să-i dea și meciuri mai grele (n.r.- cei de la CCA), treptat, ca la orice arbitru.

Ea arbitrează foarte mult în străinătate. Are foarte multă experiență pe plan internațional la feminin”, a susținut Marius Avram, la televiziunea Digi Sport.

FCSB a învins-o luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, pe Metaloglobus, în ultimul meci al etapei a 28-a din Superligă.

