FCSB a renuntat de tot la el! "Acum nu mai poate fi o solutie" Motivul invocat de Teja!

Carlos Fortes a parasit Romania si nu mai reprezinta o solutie pentru FCSB.

Fostul atacant de la Gaz Metan Medias, Carlos Fortes, a fost dorit in aceasta iarna de FCSB, insa transferul nu s-a mai realizat. Gigi Becali s-a inteles cu portughezul de 24 de ani, insa a refuzat sa le plateasca comision impresarilor, iar acestia au blocat mutarea.

In cele din urma, la echipa patronata de Becali a ajuns un alt atacant, Ioan Hora, cel care a marcat la debutul sau in tricoul ros-albastru. Antrenorul de la FCSB, Mihai Teja, considera ca lotul este acum complet, iar Fortes nu mai are nicio sansa sa ajunga la vicecampioana Romaniei.

"A fost o discutie cu Fortes, dar nu s-a concretizat. As fi vrut sa il aducem. Imi pare rau pentru el ca a ajuns in afara lotului. Acum nu mai poate fi o solutie pentru FCSB. V-am spus, eu cred ca am cei mai buni atacanti. El e un jucator care a aratat lucruri frumoase la Medias. E tanar, loveste mingea cu ambele picioare, are forta, e un jucator bun", a spus Teja la Digi Sport.

Atacantul a fost anuntat de Gaz Metan ca nu mai intra in vederile staffului tehnic pentru ca nu a facut pregatirea iarna cu echipa. Fortes ameninta, insa, ca e gata sa mearga la FIFA si la TAS pentru a cere respectarea dreptului la munca.

Sansele ca Fortes sa mai revina in Romania sunt foarte mici, insusi agentul sau a transmis: "Nu mai avem ce discuta cu Gaz Metan".