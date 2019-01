Prima reactie a lui Becali dupa ce a aflat ca FCSB poate fi EXCLUSA din fotbal dupa afirmatiile sale!!! Ce mesaj transmite

Becali nu da inapoi!

Dupa ce Burleanu a anuntat ca FCSB risca sanctiuni majore dupa declaratiile date de patron, Becali e sigur ca presdintele FRF nu-l poate sanctiona.

"Nu inteleg de ce se baga Burleanu. Sa ii lase pe cei care judeca sa-si faca treaba. De ce da el verdicte? A trimis la Comisia de Disciplina, sa decida cei de acolo. Spune el de amenda, de excludere? Sa nu influenteze, sa nu dea directive. Ce am spus eu rau? Iubesc femeia si tot ce am declarat a fost ca sa o protejez. Femeia este frumoasa, sensibila, are corpul fragil, iar fotbalul este un sport brutal.

Nu regret ce am spus, cum sa regret opinia mea? Mintea omului su cum gandeste el nu poate sa le schimbe nici Burleanu, nici macar o mie de comisii. Eu am vorbit cu dragoste fata de femeie. Scrie si in hotarari de la CEDO ca omul are dreptul sa vorbeasca in conformitate cu religia si credinta lui. Nu poate fi vorba de discriminare. Eu asa cred, ca am vorbit in credinta mea. Sa nu se bage Burleanu in decizii. A sesizat Comisia de Disciplina, o sa vedem cand va fi cazul si cum se va judeca", a spus Becali pentru Fanatik.



