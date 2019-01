"O sa fim ca Barcelona, PSG si Juve! Avem Mercedes si n-avea cine sa-l piloteze! Am intrebat eu jucatorii!" Becali face dezvaluiri de ULTIMA ORA din vestiarul FCSB

Gigi Becali e convins ca schimbarea din aceasta iarba va transforma jocul echipei.

Becali e incantat de Teja. I-a intrebat atat pe managerul MM, cat si pe jucatori ce parere au. Patronul FCSB e convins ca Dica nu se putea impune in vestiar din cauza personalitatii sale: era prea apropiat de fotbalisti.



"Cred ca am crescut mult, dar am facut-o cu venirea lui Teja, asa cred. E alt gen de antrenor. Vrea posesia, vrea miscare in teren, e genul de antrenor care mie imi place. Noi am avut calitate si o avem in continuare. Dar calitatea trebuie pusa in valoare de antrenor, ca sa poti sa-ti arati valoarea. Cred ca antrenorul nu era inteles. Nu vreau sa se inteleaga gresit, nu vreau sa vorbesc de rau de nimeni. Vreau sa distrugem adversarul, sa nu miste in teren, sa fie ca lumina de amiaza victoria. Intram pe teren, avem posesia, jucam numai in jumatate adversa, ca Barcelona, si marcam goluri.

Asta vreau eu! Asta trebuie sa fie Steaua! Ce este PSG in Franta, ce e Juve in Italia! Asta vreau de la Steaua in Romania. Sunt cei mai valorosi jucatori. Am vorbit si cu doi jucatori, sa-mi spuna despre ce e vorba. Nu vreau sa spun ce mi s-a zis. Nu vreau sa zic, sa fac vreo comparatie cu ce-a fost inainte. Din ce mi se spune, e clar in avantaj Teja. El mi-a zis ca o sa plece singur daca nu face performanta, ca jucatorii sunt toti foarte valorosi. El are mare incredere, a spus ca nu are cum sa se intample altfel. De aia si-a pus presiune pe el, ca vede valoarea lotului. Ai Mercedes si te concurezi cu Opel, cu Dacia... E clar ca n-are cum sa ne intreaca. Mercedesul e Steaua. Noi mereu am fost Mercedes, dar n-am avut pilot bun care sa piloteze", a spus Becali la PRO X.