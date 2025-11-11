OFICIAL Un fotbalist al lui Dinamo continuă lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026!

Un fotbalist al lui Dinamo continuă lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026! Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Patru naționale sunt angrenate în preliminariile africane pentru play-off-ul intercontinental.

În această săptămână se dispută în Africa semifinalele și finala continentală pentru calificarea în play-off-ul inter-conferederații care va asigura două locuri la turneul final al Campionatului Mondial din 2026.

Astfel, pe 13 noiembrie se joacă semifinalele Nigeria - Gabon și Camerun - RD Congo, urmând ca finala să se dispute pe 16 noiembrie.

Câștigătoarea africană va disputa apoi play-off-ul intercontinental, alături de Bolivia, Noua Caledonie, o națională din Asia (Emiratele Arabe Unite sau Irak) și alte două din CONCACAF.

Devis Epassy, convocat la naționala Camerunului

La camerunezi a fost convocat și Devis Epassy, portarul lui Dinamo, alături de mai vechea noastră cunoștință Michael Ngadeu-Ngadjui, fundașul central ajuns la 35 de ani (îi va împlini peste câteva zile) care a evoluat la FC Botoșani și acum este legitimat la Beijing Guoan.

Din lotul lui Marc Brys nu lipsesc starurile Andre Onana, Frank Anguissa, Jean Onana, Vincent Aboubakar, Eric Maxim Choupo-Moting sau Bryan Mbeumo.

Lipsește însă fostul dinamovist Collins Fai, altădată nelipsit din lot, în prezent liber de contract.

28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! Câte dintre ele sunt debutante la turneul final

Știm deja 28 de echipe din cele 48 care vor participa la turneul final al World Cup 2026!

Țările-gazdă: 

SUA

Mexic

Canada

CONMEBOL (America de Sud): 

Argentina

Brazilia

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Columbia

CAF (Africa):

Maroc

Tunisia

Egipt

Algeria

Ghana

Capul Verde DEBUTANTĂ

Africa de Sud

Senegal

Cote d'Ivoire

AFC (Asia):

Japonia

Iran

Uzbekistan DEBUTANTĂ

Coreea de Sud

Iordania DEBUTANTĂ

Australia

Qatar

Arabia Saudită

OFC (Oceania): 

Noua Zeelandă

UEFA (Europa): 

Anglia

