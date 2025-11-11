În această săptămână se dispută în Africa semifinalele și finala continentală pentru calificarea în play-off-ul inter-conferederații care va asigura două locuri la turneul final al Campionatului Mondial din 2026.

Astfel, pe 13 noiembrie se joacă semifinalele Nigeria - Gabon și Camerun - RD Congo, urmând ca finala să se dispute pe 16 noiembrie.

Câștigătoarea africană va disputa apoi play-off-ul intercontinental, alături de Bolivia, Noua Caledonie, o națională din Asia (Emiratele Arabe Unite sau Irak) și alte două din CONCACAF.

Devis Epassy, convocat la naționala Camerunului



La camerunezi a fost convocat și Devis Epassy, portarul lui Dinamo, alături de mai vechea noastră cunoștință Michael Ngadeu-Ngadjui, fundașul central ajuns la 35 de ani (îi va împlini peste câteva zile) care a evoluat la FC Botoșani și acum este legitimat la Beijing Guoan.

Din lotul lui Marc Brys nu lipsesc starurile Andre Onana, Frank Anguissa, Jean Onana, Vincent Aboubakar, Eric Maxim Choupo-Moting sau Bryan Mbeumo.

Lipsește însă fostul dinamovist Collins Fai, altădată nelipsit din lot, în prezent liber de contract.

