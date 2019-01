Ele il pot convinge pe Becali! Echipa de fotbal feminin a Benficai joaca ce doreste patronul FCSB: 32-0 intr-un meci! Golaveraj uluitor in acest sezon

Benfica are echipa de fotbal feminin si descurca de minune!

FCSB risca sa fie exclusa din fotbalul romanesc si cel european din cauza refuzului lui Gigi Becali de a infiinta o echipa de fotbal feminin la FCSB. Momentan, UEFA doar recomanda cluburilor sa adauge si echipe de fete, insa in viitorul apropiat, toate cluburile ar putea fi obligate sa faca aceasta mutare.

Benfica are deja o echipa de fotbal feminin care obtine cifre uluitoare. A castigat cu 32-0 in ultima etapa si a ajuns la un golaveraj fantastic: 257 de goluri marcate si 0 primite, 14 victorii in 14 etape si 42 de puncte, un avans de 12 puncte in fata marii rivale de la Sporting Lisabona.

In total, echipa feminina a Benficai are 16 victorii in 16 meciuri in acest sezon si un golaveraj devastator: 293 de goluri marcate si 0 primite.

Cea mai buna marcatoare a Benficai in acest sezon il "umileste" si pe Messi: a marcat deja 80 de goluri!

Adrian Stangaciu, seful departamentului juridic al FRF, spunea pentru Sport.ro ca momentan nu existe motive de teama pentru cluburile din Romania. Discutiile pentru obligativitatea echipelor feminine pot incepe abia dupa anul 2020, astfel ca Becali poate sa stea linistit.

"In prima chestiune, cea a obligativitatii infiintarii unui echipe feminine, am discutat cu domnul Viorel Duru, directorul Administratiei de Licentiere din cadrul FRF, si va pot spune ca nu e inca ceva impus. E o discutie in acest sens, ca la un moment dat sa se ceara cluburilor de Liga 1, prin licentiere, sa detina o echipa de fotbal feminin. Dar este o hotarare pe care doar Comitetul Executiv o poate lua. Nici sezonul acesta, nici sezonul urmator, nu exista o astfel de obligatie, poate pentru sezonul 2020-2021 sa inceapa o discutie. UEFA recomanda, dar nu impune, ca echipele care sunt in primele ligi, pentru dezvoltarea acestui sector, sa aiba si o echipa de fotbal feminin. Nu e vreun document scris in sensul asta, nu exista o astfel de obligativitate. Asa ca discutia s-a imflamat artificial", a spus Stangaciu.

Becali poate fi pedepsit in schimb pentru declaratiile discriminatoare. Patronul FCSB a spus in repetate randuri ca femeile nu au fost facute ca sa joace fotbal, precum barbatii.

"In cea de-a doua chestiune, cea de posibilelor sanctiuni pentru un oficial de club care face asemenea declaratii, eu va pot spune doar ca, din punctul meu de vedere, sunt niste declaratii regretabile si pot fi sanctionate. Inclusiv UEFA are o politica de toleranta zero fata de astfel de manifestari, care depasesc cumva limita normalului in ceea ce priveste exprimarea egalitatii de gen, combaterea rasismului si a xenofobiei... Ei lupta puternic ca sa combata astfel de situatii. Momentan, din cate stiu eu, UEFA urmareste cazul din Romania, dar nu a deschis o ancheta proprie, separata de cea care exista la Comisia de Disciplina a FRF. Sunt niste prevederi regulamentare, care sanctioneaza astfel de abateri. Dar trebuie spus ca e un caz pe rolul Comisiei de Disciplina, doar acolo se pot lua astfel de decizii, daca merita sa fie sanctionati si limita sanctiunii. Trebuie sa se inteleaga ca eu nu ma antrepronunt, Comisia de Disciplina are toata libertatea sa decida in aceasta privinta. Daca declaratiile respective reprezinta abaterile prevazute de regulament, asta decide doar Comisia de Disciplina", a declarat Stangaciu pentru Sport.ro.





Fotbalul feminin, o noua sursa de venituri!

Fie ca Becali vrea sau nu, fotbalul feminin se extinde si o face la nivel inalt. Revista France Football a acordat pentru 2018 primul Balon de Aur din istorie, iar norvegianca Ada Hegerberg de la Lyon l-a castigat. Tot in 2018, Manchester United si-a reinfiintat echipa de fete, la 13 ani dupa ce familia Glazer decidea sa o desfiinteze cand au preluat clubul in 2005. "Fotbalul feminin nu face parte din planul nostru de afaceri", explicau atunci noii proprietari ai englezilor. Acum, echipa de fotbal feminin poate aduce venituri substantiale. Din acest motiv FIFA si UEFA cauta sa oblige cluburile sa investeasca in acest domeniu, pentru ca o competitie mult mai mare ar aduce si un interes ridicat, iar de aici bani mai multi din drepturile de televizare si sponsori.