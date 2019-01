Mai jos de atat nu se poate! Dorin Rotariu, aproape de o echipa din liga a doua germana dupa ce a refuzat FCSB si CFR

Dorin Rotariu a refuzat prima liga din Portugalia si este aproape de a ajunge in liga a doua germana!

Dorin Rotariu a decis sa plece de la AZ Alkmaar la o echipa la care sa aiba sanse mai multe sa joace. Fostul dinamovist a fost convins si de selectionerul Contra sa-si gaseasca o echipa unde poate sa primeasca minute pentru a ramane in vederile sale.

Rotariu a refuzat recent o oferta de ola Feirense, o echipa din prima liga portugheza, iar acum negociaza un imprumut la Arminia Bielefeld, in liga a doua din Germania, scrie Fanatik.



Oferta nemtilor este de 20.000 de euro pe luna si imprumut cu optiune de cumparare in vara. Arminia Bielefeld e pe locul 14 in Bundesliga 2, cu 21 de puncte in 19 partide.

CFR Cluj si FCSB au incercat sa-l ia pe Rotariu in aceasta iarna, fara succes insa.

Rotariu a fost cumparat in vara lui 2017 de Brugges de la Dinamo cu 2,2 milioane de euro. Apoi a ajuns sub forma de imprumut la Mouscron si la AZ Alkmaar, iar acum este aproape de un nou imprumut.

1 milion de euro e cota lui Dorin Rotariu.