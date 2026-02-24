Ajay Tavares (16 ani), atacant englez cu cetățenie portugheză, a impresionat la nivel de juniori în fotbalul britanic, iar Barcelona i-a obținut semnătura.

Ajay Tavares a semnat cu Barcelona

Puștiul crescut de Norwich evoluează pe postul de extremă stângă, dar poate juca și în partea dreaptă, dar și ca atacant. Barcelona i-a oferit un contract valabil până în 2028, iar jucătorul s-a pozat deja în tricoul noii sale echipe.

Evident, Tavares nu va evolua, momentan, pentru prima echipă a catalanilor. Va face parte din lotul echipei U19, iar dacă va impresiona va face pasul, treptat, la echipa a doua sau la prima echipă.