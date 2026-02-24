OFICIAL Gata! Barcelona a rezolvat transferul

Gata! Barcelona a rezolvat transferul
Barcelona a făcut un transfer important pentru viitor.

Ajay TavaresBarcelonaNorwich
Ajay Tavares (16 ani), atacant englez cu cetățenie portugheză, a impresionat la nivel de juniori în fotbalul britanic, iar Barcelona i-a obținut semnătura.

Ajay Tavares a semnat cu Barcelona

Puștiul crescut de Norwich evoluează pe postul de extremă stângă, dar poate juca și în partea dreaptă, dar și ca atacant. Barcelona i-a oferit un contract valabil până în 2028, iar jucătorul s-a pozat deja în tricoul noii sale echipe.

Evident, Tavares nu va evolua, momentan, pentru prima echipă a catalanilor. Va face parte din lotul echipei U19, iar dacă va impresiona va face pasul, treptat, la echipa a doua sau la prima echipă.

Atacantul a reușit să impresioneze încă de la o vârstă fragedă. De la 15 ani a jucat pentru echipa U18 a celor de la Norwich, unde a avut cifre impresionante, dar și evoluții solide care l-au adus în atenția marilor echipe din Europa.

Barcelona este lider în La Liga

După o etapă pe locul doi, Barcelona a revenit în fruntea campionatului spaniol după 3-0 pe teren propriu cu Levante. Catalanii au profitat de înfrângerea lui Real Madrid, care a cedat cu Osasuna, scor 2-1.

În următoarea etapă, Barcelona va avea parte de un meci tare pe teren propriu. Villarreal, ocupanta locului trei, vine pe Camp Nou.

