Bernadette Szocs a fost eliminată după un meci echilibrat şi de anduranţă împotriva japonezei Honoka Hashimoto, scor 2-3, în runda secundă a probei de simplu de la Singapore Smash 2026.

Bernadette Szocs, înfrântă de japoneza Honoka Hashimoto

Szocs, aflată pe locul 26 mondial, a început excelent meciul, adjudecându-și primele două seturi în fața apărătoarei nipone (locul 11 mondial), cu agresivitate în atac, la momentul potrivit, şi cu siguranţă în schimburile tactice.

Totuşi, ritmul a fost schimbat din al treilea set de apărătoarea japoneză, care a împins meciul în decisiv.

Cinci mingi de meci salvate de Bernadette Szocs

În ultimul set, Bernadette Szocs a salvat cinci mingi de meci şi a sperat într-o victorie care i-ar fi asigurat locul printre primele 16 jucătoare ale tabloului.

Punctul final nu i-a aparţinut însă, într-un meci încheiat 2-3 (12-10, 11-7, 2-11, 6-11, 8-11).

