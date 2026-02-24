Bernadette Szocs a fost eliminată după un meci echilibrat şi de anduranţă împotriva japonezei Honoka Hashimoto, scor 2-3, în runda secundă a probei de simplu de la Singapore Smash 2026.
Bernadette Szocs, înfrântă de japoneza Honoka Hashimoto
Szocs, aflată pe locul 26 mondial, a început excelent meciul, adjudecându-și primele două seturi în fața apărătoarei nipone (locul 11 mondial), cu agresivitate în atac, la momentul potrivit, şi cu siguranţă în schimburile tactice.
Totuşi, ritmul a fost schimbat din al treilea set de apărătoarea japoneză, care a împins meciul în decisiv.
Cinci mingi de meci salvate de Bernadette Szocs
În ultimul set, Bernadette Szocs a salvat cinci mingi de meci şi a sperat într-o victorie care i-ar fi asigurat locul printre primele 16 jucătoare ale tabloului.
Punctul final nu i-a aparţinut însă, într-un meci încheiat 2-3 (12-10, 11-7, 2-11, 6-11, 8-11).
