FCSB a mai renuntat la un jucator! Teja l-a trimis in liga a doua dupa cantonamentul din Spania

FCSB si-a definitivat lotul cu cateva zile inainte de startul Ligii 1.

FCSB l-a cedat pe tanarul atacant Cristian Dumitru in liga a doua, la Academica Clinceni.

Jucatorul care a debutat in meciul de Cupa cu Dunarea Calarasi a mers in cantonamentul din Spania cu echipa de seniori, iar acum a fost trimis sa lupte in liga a doua la Clinceni, echipa care are un parteneriat cu FCSB.



"Sunt foarte bucuros ca la 17 ani voi evolua in Liga a II-a. Sper sa joc meci de meci. Obiectivul meu, pentru acest an, este promovarea cu Academica Clinceni”, a declarat Cristi Dumitru dupa parafarea imprumutului la Academica Clinceni.

MM Stoica a vorbit frumos despre Dumitru si anuntat ca are un viitor important in fotbal.

"Cristian Dumitru avea 73,5 kilograme inainte de Sarbatori. I-am zis ca daca prima cifra dupa Sarbatori va fi 6, inseamna ca vrea sa fie fotbalist. A venit cu 69,2. Calitati are si va ajunge fotbalist", spunea MM.