Fotbalul nu mai demult un sport al bărbaților. De fapt, tot ce s-a întâmplat, în ultimii ani, a demonstrat că și fetele știu să joace fotbal. Și nu numai atât. În lumea arbitrajului, au apărut femei care fac o treabă excelentă.

Luni, în ultimul meci din etapa a 28-a, microbiștii și analiștii de la noi s-au convins, la rândul lor, că un duel important poate fi dus la bun sfârșit de o brigadă cu mai multe reprezentante ale sexului frumos în componența ei.

La FCSB – Metaloglobus (4-1), în prim-plan a fost Iuliana Demetrescu (foto, sus). Dar la confruntarea de pe Arena Națională au fost delegate și două colege de ale ei. Vorbim despre Roxana Timiș, al patrulea oficial, care a ținut tabela cu schimbările, dar și despre Cristina Trandafir, arbitru video.

Sport.ro oferă aici o galerie cu cele trei, plus verdictul dat de Marius Avram despre calitatea arbitrajului în meciul FCSB – Metaloglobus.