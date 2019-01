Alibec, dezvaluiri SOC de la FCSB: "Dica nu e singurul, am avut probleme si cu cativa colegi" Ce le reproseaza

Denis Alibec nu crede ca s-ar mai intoarce vreodata la FCSB.

Adus ca o mare speranta la FCSB, Denis Alibec a dezamagit si s-a intors la Astra. Atacantul a plecat dupa ce a intrat intr-un conflict deschis cu Nicolae Dica, antrenorul de atunci al echipei. Alibec spune acum ca a avut probleme si cu cativa colegi din echipa, care nu l-au sustinut.

"Eu am avut probleme si cu cativa jucatori de acolo, nu au fost alaturi de mine cand am avut nevoie. Din cauza asta, nu stiu daca m-as mai intoarce. Contractul cu Astra e valabil doi ani, poate doar sa nu plateasca Astra suma de transfer si asa sa fie nevoie sa revin la FCSB", a spus Alibec, potrivit Gazetei Sporturilor.

Alibec nu-i poarta pica lui Gigi Becali, cel care il critica doar la TV, nu si in discutiile directe. Becali i-a dat si banderola de capitan, desi Pintilii era liderul vestiarului.

"Pai, am cerut eu sa fiu capitan? M-a sunat nea Gigi si m-a anuntat sa iau banderola. Eu am luat-o si i-am dat-o lui Pintilii, apoi domnul Becali a decis sa fiu tot eu capitan. Nea Gigi nu ma certa niciodata in discutiile private, el zice ce zice doar la televizor. Mi s-a parut un om bun, singurul care mai baga bani in fotbal", a mai spus Alibec.

Alibec: Am avut oferte din China

Denis Alibec regreta ca nu a fost lasat sa plece dupa dubla cu Sporting Lisabona din cupele europene.

"Am avut si eu ocazia sa plec in China la un moment dat. Am refuzat, ma gandeam sa fac performanta in Europa. Am gresit", a spus Alibec.