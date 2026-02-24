Marius Șumudică și-a cam epuizat creditul la Al-Okhdood, dar și tolba cu scuzele.

De când a ajuns la penultima clasată din Saudi Pro League, românul a tot dat declarații trăsnite, într-o încercare disperată de a-și explica înfrângerile. Doar că așa-zisele sale explicații s-au întors împotriva sa, precum un bumerang, după cum Sport.ro a arătat aici.

Acum, la meciul Al-Fateh – Al-Okhdood (2-1), încă unul pierdut de echipa sa, Șumudică s-a legat de arbitraj. Atât în timpul meciului, după cum Sport.ro a arătat aici, cât și la conferința de la final.

A avut însă Șumudică dreptate? A fost „furată“ Al-Okhdood? Lucrurile au fost lămurite, odată cu imaginile difuzate de televiziunea saudită.

„Există contact. E penalty“

Din păcate pentru Șumudică, nici de această dată, declarațiile pe care le-a dat, despre o presupusă eroare de arbitraj, nu stau în picioare. De fapt, sunt demontate de imaginile care pot fi văzute aici.

După Al-Fateh – Al-Okhdood, televiziunea saudită a oferit reluarea văzută de central, care l-a îndemnat pe acesta să dicteze 11 metri. Din lovitura de pedeapsă, Al-Fateh a deschis scorul. „Există contact în careu. E penalty“, a spus comentatorul meciului, când a văzut reluarea pe care o vedea și arbitrul întâlnirii pe monitorul de pe marginea terenului.

Din păcate pentru Șumudică, faptul că acuzele sale au fost demontate reprezintă problema sa cea mai mică. El riscă să fie șomer, în curând, după cum Sport.ro a anunțat aici.