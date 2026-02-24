LIVE TEXT | Inter - Bodo/Glimt, azi de la 22:00, în returul play-off-ului Champions League. Echipele probabile

LIVE TEXT | Inter - Bodo/Glimt, azi de la 22:00, în returul play-off-ului Champions League. Echipele probabile Liga Campionilor
Pe Sport.ro găsiți toate informațiile despre partida Inter Milano - Bodo/Glimt.

cristi chivuCristian ChivuInter MilanoBodo/GlimtLiga CampionilorChampions League
Inter Milano - Bodo/Glimt, confruntare contând pentru returul play-off-ului premergător optimilor Ligii Campionilor, este programată să se desfășoare astăzi, începând cu ora 22:00. Meciul tur s-a terminat cu victoria norvegienilor, scor 3-1. 

Inter Milano - Bodo/Glimt, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 22:00

Cele mai importante faze ale jocului, cum ar fi golurile, ratările sau momentele tensionate, vor fi redate în regim LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro.

Lideri detașați în Serie A, Cristi Chivu și elevii săi vor încerca să întoarcă rezultatul surprinzător din tur pentru a se califica în optimile Ligii Campionilor. 

Milanezii o vor primi pe Bodo/Glimt pe „Giuseppe Meazza”, după ce au acuzat calitatea gazonului în tur, inclusiv prin vocea lui Cristi Chivu.  

„Contextul a fost atât de ciudat, terenul a fost atât de ciudat în ceea ce privește aderența, oprirea, schimbarea direcției și teama de accidentare. Acesta este un aspect foarte important care nu trebuie subestimat. Dacă cineva vrea să-l subestimeze pentru a provoca polemici, să o facă”, a declarat Cristi Chivu. 

Replica acidă primită de Chivu din partea omologului său

Kjetil Knutsen, antrenorul celor de la Bodo/Glimt, a răspuns de la distanță iritat de poziția milanezilor. 

„Nu pot face nimic în legătură cu discuțiile din Italia despre terenul nostru. Manchester City nici măcar nu a menționat terenul, ci pur și simplu ne-a felicitat.

Nici noi nu suntem obișnuiți cu San Siro, dar ne gândim la alte lucruri. Nu ne interesează ce fac alții. Cei care se gândesc prea mult la frig și la alte aspecte nu sunt inteligenți.

Dacă vrei să ai o prestație bună, trebuie să te gândești la alte lucruri. Să jucăm pe San Siro va fi totuși un cadou pentru noi și trebuie să fim pregătiți să-l primim”, a transmis Kjetil Knutsen.

Echipele probabile:

  • Inter Milan (3-5-2): Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Esposito.
  • Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin - Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan - Evjen, Berg, Fet - Blomberg, Hogh, Hauge. 
