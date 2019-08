EXCLUSIV | Fotbalistul ultrasecret transferat de Becali dupa meciul cu Mlada! Revenire spectaculoasa la FCSB a unui jucator

FCSB s-a calificat in Play Off-ul UEFA Europa League si se va lupta pentru grupe cu portughezii de la Vitoria Guimaraes.

FCSB a trecut cu 1-0 de Mlada Boleslav in turul 3 preliminar al UEFA Europa League si va juca in Play Off contra portughezilor de la Guimaraes. Dupa 0-0 in tur, la Giurgiu, vicecampioana s-a impus cu 1-0 in Cehia, gratie reusitei lui Ionut Pantiru (23 de ani), jucator adus de la Poli Iasi.

Imediat dupa meciul cu Mlada Boleslav, Gigi Becali, patronul FCSB, a anuntat la PRO X ca a perfectat un nou transfer. El a preferat sa fie misterios si a anuntat ca "veti afla abia maine, eu acum nu zic nimic".

SURSE: Adi Popa revine la FCSB

Sursele www.sport.ro noteaza ca fotbalistul cu care Gigi Becali s-a inteles este Adi Popa (31 de ani), aflat in prezent sub contract cu Reading.

Fost mijlocas al FCSB-ului, Adi Popa a fost imprumutat in sezonul trecut de Reading la Ludogorets, iar acum englezii i-au transmis ca isi poate cauta o alta formatie.

Adi Popa a mai jucat pentru FCSB intre 2012 si 2017, bifand peste 150 de meciuri si 20 de goluri. El a fost component al formatiei care a eliminat Ajax din saisprezecimile UEFA Europa League si a invins-o pe Chelsea cu 1-0 pe National Arena.