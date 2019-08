MLADA - FCSB 0-1 | "Nu stiu cine poa' sa zica asa ceva!" Tanase neaga orice nemultumire legata de antrenor! Ce spune capitanul FCSB-ului despre sansele contra lui Guimaraes

FCSB s-a calificat in Play Off-ul UEFA Europa League, unde se va duela cu portughezii de la Guimaraes.

FCSB a castigat cu 1-0 pe terenul Mladei Boleslav si s-a calificat in Play Off-ul UEFA Europa League. Vicecampioana Romaniei se va duela mai departe cu portughezii de la Vitoria Guimaraes, care au trecut cu 9-0 la general de Ventspils, din Letonia.

Florin Tanase neaga ca l-a ridiculizat pe Andronache // "Cu Guimaraes sunt sanse 50-50"

"Am avut emotii, normal! A fost un meci cu o miza importanta, am inceput greu si am avut sansa la acea bara a lor. Dar apoi ne-am revenit, am avut si noi o bara. Ne bucuram pentru calificare.

Cand castigi esti multumit. Am facut un joc colectiv bun astazi.



Meciul mergea spre prelungiri, dar a venit acea executie a lui Pantiru si ne bucuram.

Este o victorie importanta pentru viitorul nostru, victoriile aduc incredere si cu siguranta vom arata din ce in ce mai bine, pentru ca isi vor reveni si cei accidentati.

Nu pot spune ca suntem favoriti cu Guimaraes, sansele sunt egale!



Nu stiu cine poate sa zica si sa scrie asa ceva (n.r despre stirea din Fanatik, potrivit careia Tanase si Coman l-au ridiculizat pe Andronache la sedinta tehnica), am ramas si eu surprins cand am primit stirea. Este o aberatie, iar acel ziar nu e la prima aberatie!



Cum sa fie Vergil Andronache, ca orice antrenor. Ne tine sedinte, ne explica ce trebuie sa facem la fiecare antrenament si meci. Eu sunt multumit, astazi am facut ce ne-a cerut si am castigat.



Nu putem sa sarbatorim, ca nu suntem in grupe. In plus, peste 3 zile avem un meci important cu Iasi si trebuie neaparat sa castigam, pentru ca deja avem o distanta mare de primul loc", a spus Florin Tanase la PRO X.