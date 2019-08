BREAKING NEWS: Becali a facut primul transfer imediat dupa fluierul final al meciului cu Mlada Boleslav: "Maine il vedeti!"

Becali muta pe piata transferurilor dupa calificarea in fata Mladei Boleslav.

A cumparat un mijlocas dreapta. Becali a pus mana pe telefon la finalul meciului din Cehia. Calificarea si milionul de euro asigurat de la UEFA l-au convins sa cumpere. Becali n-a dezvaluit identitatea jucatorului, dar spune ca va acoperi un post ramas descoperit dupa accidentarea lui Man, cel de extrema dreapta.



"Deja am transferat un jucator, o sa-l vedeti maine. Dupa calificare, am luat un jucator. Pai, ce vrei sa facem? De unde sa dam banii? Acum o sa luam un milion pentru intrarea in play-off si cumparam de ei. O sa vedeti, il stiti pe jucator. Acopera un post deficitar. E mijlocas dreapta, extrema dreapta. Am jucat cu improvizatii. E extrema dreapta. M-am inteles si cu clubul, si cu jucatorul, tot, gata! Dar nu-l zic, asteptati pana maine, da? Maine inregistram tot. Nu mai vreau sa vorbesc, sa anunt nimic, sa supar lumea. Incercam sa incheiem si cu Thiago Ferreira. Daca vrea, bine, daca nu, sa fie sanatos", a spus Becali la PRO X.