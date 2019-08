MLADA - FCSB 0-1 | "De ce a facut FCSB doar o schimbare?" Raspunsul dat de Gigi Becali imediat dupa meci! Patronul FCSB era pregatit si pentru prelungiri

FCSB s-a calificat in Play Off-ul UEFA Europa League.

FCSB s-a calificat in Play Off-ul UEFA Europa League dupa ce a trecut cu 1-0 de cehii de la Mlada Boleslav in deplasare. Vicecampioana Romaniei o va intalni pe Vitoria Guimaraes mai departe.

Gigi Becali: "Sunt bucuros! Puteam sa jucam si prelungiri! Stafful are merite pentru munca depusa"

"Sunt foarte bucuros ca ne-am calificat in momente, cum ati spus dumneavoastra, extraordinar de grele. Nu poti sa nu tii cont ca ai 5 jucatori titulari care sunt accidentati! N-ai cum sa nu tii cont de asta!

Eu am avut emotii pentru calificare, dar cei de la Mlada nu m-au agitat asa de tare. Daca jucau altceva, sigur aveam si mai multe emotii.



Nu era nicio problema nici daca jucam prelungiri. Noi eram tot timpul in jumatatea adversa, mingea era la noi, ne conveneau si prelungirile. Apoi, ce rost avea sa facem schimbari?

Eu nu am avut nicio treaba cu schimbarile. Nici nu are rost sa raspund la aceasta intrebare.

Cine are merite? Stafful care a muncit toata saptamana asa. Daca as spune eu ceva acum, cum sa le iau eu munca oamenilor. Conteaza calificarea si munca depusa de tot stafful in aceasta saptamana", a spus Gigi Becali la PRO X.