Mlada Boleslav a câștigat cu 9-5 meciul din deplasare, după ce la pauză era condusă cu 2-1. În Cehia s-a stabilit un nou record - partida cu cele mai multe goluri marcate în istoria campionatului.

Zlin - Mlada Boleslav 5-9, în prima ligă din Cehia

Mlada Boleslav a condus cu 1-0 din minutul 11, însă, doar patru minute mai târziu, Zlin a trecut la conducere, 2-1. Imediat după pauză, gazdele au mai punctat o dată, pentru 3-1, dar Mlada Boleslav a marcat patru goluri în 11 minute și s-a făcut 3-5.

Gazdele au redus din handicap în minutul 64, iar finalul a fost de-a dreptul nebun. Mlada Boleslav a marcat de alte patru ori între minutele 78 și 90+5, în timp ce Zlin doar a reușit să reduă din handicap cu o reușită din minutul 85.

S-a terminat 9-5 pentru Mlada Boleslav, record de goluri în Cehia. Precedenta astfel de bornă data din sezonul 1995/1996, când Slavia Praga câștiga cu 9-1 un meci împotriva celor de la Uherské Hradistě.

Pavel Vrba, antrenorul lui Zlin: "E un șoc pentru mine. N-am mai trăit așa ceva"

Pavel Vrba (59 de ani), antrenorul lui Zlin, fost selecționer al Cehiei și ex-tehnician la Viktoria Plzen, Ludogorets sau Sparta Praga, s-a declarat șocat după meci.

"Nu mă simt foarte bine. S-au întâmplat multe în mintea mea. E o dezamăgire colosală pentru mine. Ofensiv poate că am făcut cel mai bun meci al nostru, dar defensiv a fost o nebunie. Prestația anumitor jucători au decis rezultatul", a spus Pavel Vrba, citat de isport.cz.

Întrebat dacă se referă la portarul Matej Rakovan, care a comis câteva gafe, Vrba a spus: "Nu vreau să evaluez individual jucătorii după meci. Eu și voi știți cine sunt jucătorii care au provocat acest rezultat prin prestațiile lor, dar nu vreau să vorbesc acum".

Pavel Vrba a refuzat să vorbească și despre demisie: "Pentru mine este un șoc. În schimb, am marcat cinci goluri, ceea ce Zlin nu mai reușise de multă vreme, nici nu știu când a fost ultima oară. Când am condus cu 3-1 credeam că vom câștiga, dar în câteva minute s-a făcut 3-5. Nu am mai trăit așa ceva. Nu vreau să vorbesc despre demisie. Poate mâine. E o chestiune care trebuie discutată de cei din conducere".

Zlin este ultima clasată din Cehia după 12 etape, cu 6 puncte și golaveraj -21. De partea cealaltă, Mlada Boleslav a urcat pe 5, cu 20 de puncte.