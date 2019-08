MLADA - FCSB 0-1 | Mai ramane Andronache pe banca si cu Guimaraes? Raspunsul dat de antrenor imediat dupa meci si ce mesaj le-a transmis jucatorilor

FCSB s-a calificat in Play Off-ul UEFA Europa League, unde va da peste Vitoria Guimaraes.

FCSB s-a calificat in Play Off-ul UEFA Europa League dupa ce a trecut cu 1-0 in deplasare de cehii de la Mlada Boleslav. Unicul gol al partidei a fost marcat de Ionut Pantiru in minutul 90.

Vergil Andronache: "Cine nu isi doreste sa antreneze FCSB?! Victoria este a baietilor, nu a mea"

"Victoria este numai a baietilor, meritul este al lor. Noi nu am facut altceva decat sa asiguram continuitate pe banca. Trebuie felicitat Pantiru pentru reusita, nu trebuie sa fiu eu felicitat ca l-am bagat.



Stiam de la inceput ca va trebui sa facem vreo doua schimbari, pentru ca atat ne permitea lotul.

Am facut o singura schimbare, pentru ca am considerat ca echipa arata bine si nu avea rost sa facem altele.



Moutinho s-a descurcat bine, am vrut sa fie un noua fals, sa tina de minge pentru aparitia celorlalti jucatori din atac. Din punctul meu de vedere a facut un joc foarte bun.

Pintilii este un simbol al clubului si chiar eu l-am rugat sa dea indicatii. El a stat langa noi la incalzire, baietii il simt foarte aproape.



Este doar decizia patronului daca actuala echipa tehnica va ramane. Cat timp ni se va cere ajutorul, noi vom asigura aceasta continuitate.



Vreau sa felicit jucatorii, au tot respectul meu. Eram sigur ca vor face un meci foarte bun si ati vazut ca la nivel de atitutine au stat foarte bine.



Bineinteles ca vreau sa raman la FCSB, cine nu vrea? Toti antrenorii vor!

Vreau sa savuram aceasta victorie, iar de maine vom studia urmatorul adversar", a spus Vergil Andronache la PRO X.