MLADA - FCSB 0-1 | "Cel mai mult mi-a placut de el! A intrat ca prin branza!" Fotbalistul care l-a entuziasmat pe Gigi Becali dupa meciul din Cehia

FCSB s-a calificat in Play Off-ul UEFA Europa League.

FCSB s-a calificat in Play Off-ul UEFA Europa League, dupa ce a invins-o cu 1-0 in deplasare pe Mlada Boleslav. Ionut Pantiru, fotbalist adus de la Poli Iasi, a marcat golul calificarii in minutul 90. Gigi Becali l-a remarcat la final.

Gigi Becali: "Cel mai mult mi-a placut Pantiru! A intrat ca prin branza!"

"Cel mai mult mi-a placut Pantiru, care a luat mingea ca un veritabil atacant si a intrat ca prin branza. Cel mai mult mi-a placut. Dar toata echipa mi-a placut.

Bine, nu pot sa spun ca echipa a fost extraordinara, dar a luptat! Daca mingea a fost numai la noi, ce pot sa spun eu?", a spus Gigi Becali la PRO X.