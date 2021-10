A făcut iar minuni în poartă și a fost supranumit ”Spiderman” chiar de propriul club

Florin Niță a făcut un nou meci perfect ieri, Sparta Praga reușind să câștige cu 1-0 disputa cu Mlada Boleslav din etapa cu numărul 12 a campionatului Cehiei.

Pe pagina de Twitter, clubul l-a numit ”Spiderman”, portarul naționalei României fiind de departe omul meciului.

Spiderman, Spiderman

Does whatever

a spider can pic.twitter.com/wWq1aWLhLq