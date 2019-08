MLADA - FCSB LIVE 20:00 PRO TV | "Am sacrificat totul pentru meciul cu Mlada!" Cum poate arata FCSB in Cehia! Andronache a transmis mesajul jucatorilor catre suporteri

Urmarim si comentam meciul Mlada Boleslav - FCSB de la ora 20:00 pe PRO TV si www.sport.ro!

Mlada - FCSB e returul confruntarii din turul 3 preliminar al Europa League. Dupa 0-0 in tur, la Giurgiu, stelistii trebuie sa lupte pentru calificare in deplasare.

FCSB vine dupa trei infrangeri consecutive in campionat, iar antrenorul actual al echipei, Vergil Andronache, spune ca toata echipa s-a concentrat doar pe meciul cu cehii si pe calificarea mai departe in Europa League.

"Este cel mai important joc. Am spus inainte ca ne focusam pe Europa League si asta vom face maine. Consider ca Mlada este o echipa echilibrata valoric, foarte bine organizata. Asta e principalul atuu. Au si cateva puncte forte, dar pe astea le tinem pentru noi. Fiecare echipa o poate suprinde pe cealalta, depinde de momente. Momentul decide jocul.

Competitia ii motiveaza pe jucatori. I-am simtit si zilele astea la antrenament motivati. Mesajul lor este ca vor da totul pentru victorie. Se poate sa-i motiveze si CFR, e o echipa romaneasca, ne bucuram pentru ei.

Eu am fost si sunt aici sa asigur continuitatea, e problema conducerii ce va decide. Nu discut foarte mult cu Gigi Becali, dar discutam.

Pentru noi primordial este meciul de maine, pentru ca am sacrificat totul pentru meciul cu Mlada.

Jucatorii vor da totul pentru calificare.

Este normal ca nu va fi bine pentru noi daca ratam calificarea. Orice s-ar intampla, noi ne-am propus sa ajungem in grupele Europa League si cu oricine am fi cazut, am fi tratat lucrurile la fel. Nu ne gandim decat la calificare. Sansele sunt 50-50%", a spus Vergil Andronache la conferinta de presa.

FCSB are probleme mari de lor, cu 8 accidentati. Momcilovic, Filip, Nedelcu, Man, Mihai Roman, Morutan, Gnohere si Hora nu vor putea fi folositi in meciul cu Mlada.





ECHIPELE PROBABILE

Mlada: Seda - Krapka, Takacs, Pudil, Tulio - Ladra, Hubinek, Matejovsky, Bucha - Komlicenko, Mesanovic

FCSB: Vlad - Cretu, Planic, Cristea, Soiledis - Vina, Oaida, Pantiru - Moutinho, Tanase, Coman