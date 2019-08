"Te iubesc, esti fabulos! Tu esti vedeta, ei sunt NIMENI!" Mesajul Anamariei Prodan pentru Pantiru dupa golul FANTASTIC marcat cu Mlada Boleslav

❤️❤️❤️pt ca te iubesc și pt ca ești fabulos !!!! Și pt ca ești pariul meu și al patronului Stelei !!! Și pt ca suntem toți fericiți pt tine !!!si pt ca ..... ești FOTBALIST! Și pt ca amândoi am trecut peste monentele grele din viața cu capul sus !!!toti care te au judecat acum se uita la tine la tv și și mănâncă unghiile. Tu ești vedeta!!! Ei sunt NIMENI ( exact cum îți povesteam cu ani in urma ) te iubesc @pantiru.ionut @basescupetrica #superteam !!! Felicitari FCSB!!!!

