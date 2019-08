"Aberatii! A venit din secund, dar isi face treaba!" Coman a insistat sa vorbeasca despre episodul LECTIA DE TACTICA

MLADA 0-1 FCSB | Florinel Coman nu e suparat ca n-a marcat in minutul 81, cand mingea s-a dus in bara dupa sutul sau superb de la marginea careului. Stelistii se bucura pentru Pantiru.

Coman spune ca n-are nicio problema cu antrenorul Andronache. In presa au aparut azi informatii in legatura cu iesirea lui Coman si a lui Tanase din sedinta tehnica dinaintea partidei cu Mlada Boleslav. Coman infirma orice neintelegere cu Vergil Andronache.

"A fost un meci foarte greu. Au venit peste noi in startul meciului. Am avut emotii, dar am reusit sa trecem cu bine peste momentele alea grele din start. Suntem multumiti, am batut un adversar foarte greu. Am avut o bara, din fericire a adus Pantiru victoria in seara asta.

Am vazut articolul despre e o situatie falsa, imi parea si rau azi, mereu se gaseste cineva sa scrie prost inaintea unui meci E o stire total falsa, niste aberatii, nu am nicio problema cu antrenorul. Andronache antreneaza bine, isi face treaba. A venit din secund, ne da incredere la antrenament, chiar nu stiu ce sa spun de aceasta stirea aparuta azi. Se implica foarte mult, ne da increderea necesara. O sa facem o analiza a viitorului adversar, sa vedem. Niciun meci nu seamana cu celalalt, avem sansele noastre", a spus Coman la PRO X.