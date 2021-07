EXCLUSIV | Atac dur asupra lui Gigi Becali inaintea debutului Ligii 1: "Un patron nu poate fi un brand, trebuie sa fie discret"

Valeriu Iftime a vorbit la Ora Exacta in Sport inainte de meciul cu FCSB.

Botosani si FCSB se vor intalni in prima etapa a Ligii 1. Valeriu Iftime a dezvaluit ca acest conflict, dintre Steaua si FCSB, nu ii aduce niciun beneficiu clubului ros-albastru.

"In memoria publicului nu conteaza ce spun ceilalti. Lumea stie de Steaua, este un brand. Cand tineam eu cu Steaua, nu mancam o zi cand era meci important. Al cui e titlul din 2001? Toata lumea stie ca el al Stelei. Domnul Becali pierde foarte mult cu asta, un patron nu poate fi brand, un patron trebuie sa fie discret. Este cea mai mare greseala care se face acum, sa ducem Steaua in derizoiu. Nu merita asta Steaua", a declarat Valeriu Iftime la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

Patronul Botosaniului a prefatat si primul meci al campionatului cu FCSB. Iftime spera ca echipa sa va reusi sa il invinga pe Becali si exclude orice zvon legat de faptul ca prietenia cu finantatorul clubului ros-albastru poate interveni in desfasurarea partidei.

"Daca as castiga azi, ar fi o bucurie enorma, daca fac un egal asemenea. Am avut situatii in care am fost norocosi, dar astazi nu suntem in forma. Echipa mea a avut niste probleme, dar am adus niste jucatori. Marius nu poate sa afiseze cea mai buna formula, dar ambitia asta de a castiga cu FCSB, mai ales ca e primul meci cu spectatori, poate Dumnezeu ne va lumina azi.

Daca ii spui unui om ca eu sunt prieten cu FCSB, ma crede neserios. Am afaceri cu domnul Becali, atat. Asta este. Opinia omului nu o schimba nimeni", a precizat Valeriu Iftime.