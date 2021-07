Steaua, lovitura dura pentru FCSB! Este la un pas sa transfere un om de baza care a trecut pe la echipa lui Becali

Steaua vrea isi intareasca toate compartimentele in acest sezon.

Din cauza faptului ca nu este societate privata, Steaua nu are drept de promovare in Liga 1, asa ca Oprita si elevii sai vor sa se intareasca considerabil in acest sezon. George Ogararu, care nu va mai fi managerul general al clubului, ci se va ocupa de centrele de copii si juniori, a declarat ca gruparea din Ghencea negociaza cu un preparator fizic care a pregatit-o pe FCSB.

"Suntem foarte aproape sa-l aducem pe Marian Lupu alaturi de noi, sa ne structuram ceea ce inseamna pregatirea fizica la nivel de juniori.

In ultima perioada, au inceput sa vina copii la Steaua, suntem in situatia de a alege. Sunt si multe alternative acum, fata de atunci cand am venit eu la Steaua, in 1989", a declarat George Ogararu la DigiSport Special.

In ultimul mandat la FCSB, 2017-2019, Marian Lupu a fost concediat de Gigi Becali. Finantatorul ros-albastrilor l-a considerat vinovat pentru faptul ca jucatorii se accidentau pe banda rulanta. In trecut, preparatorul fizic a mai lucrat cu Victor Piturca la echipa nationala a Romaniei, dar si cu Olaroiu cand Dica si coechipierii sai au ajuns pana in semifinalele Cupei UEFA. In CV-ul lui Lupu mai figureaza nationanala U21, Concordia Chiajna, dar si pregatirea unor jucatori de tenis, precum Hanescu si Begu.