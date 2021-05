EXCLUSIV | "Ma intalnesc cu el sa bem o sampanie grasa!" :)) Raspunsul lui Becali pentru Valeriu Iftime! Ce va face daca Botosani o incurca pe CFR

Gigi Becali a vorbit la Pro X despre finalul de sezon.

Patronul FCSB-ului i-a raspuns lui Valeriu Iftime, care a declarat ca Becali nu i-a transmis nimic deocamdata, inainte de meciul dintre FC Botosani si CFR Cluj, decisiv in lupta pentru titlu.

Gigi Becali a spus ca o sa ii dea o sampanie lui Iftime daca moldovenii vor reusi sa ii incurce pe jucatorii lui Edi Iordanescu, urmand a-l contacta, dar doar dupa meci, pentru a nu fi judecat de coruptie.

"Daca fac un egal macar, o sa ma intalnesc cu el, sa bem o sampanie grasa. Dar inainte nu ii dau ca se zice ca e coruptie. Zice: 'i-ai dat telefon, ai influentat ca patronul s-a dus la ehipa sa ii incurajeze'. Eu am fost acuzat ca am experienta in terenuri.

Ei nu-s vinovati, dracii le intuneca mintea si le spun sa faca impotriva lui Becali. Si apoi vine Dumnezeu si le da o judecatoare cum mi-a dat mie si eu am facut rugaciune pentru ea si a promovat-o de la Tribunal la Curtea de Apel. Rugaciunea e coruptie, pot sa zica. Te pui cu ei?", a declarat Gigi Becali la Ora exacta in sport.