EXCLUSIV | "Eu am jucat la toate cele 3 Stele!" Ce spun Vivi Rachita si Rica Neaga despre razboiul Steaua vs FCSB  

Disputa dintre FCSB si Steaua este departe de a fi incheiata.

Vivi Rachita a specificat ca a prins toate perioadele cand a jucat la Steaua, de la conducerea comunista, la noua structura dupa anii '90 si patronatul lui Gigi Becali.

"Din 89-91 am jucat la Steaua lui Valentin Ceausescu. In 1996-1999 am jucat la 'gaura neagra', am auzit ca din 1998 nu mai e. Iar in 2003 am revenit cand era domnul Becali actionar, ne-a chemat sa ne dea o sampanie, numai de sampanie nu ne ardea noua la fotbal.

Le-am trait pe toate. Si trecerea de la comunism, apoi am prins revolutia acolo, am prins trecerea de la o structura si am prins 2003, acea celebra sedinta cu schimbarea actionariatului. Dar am spus mereu, FCSB este continuatoarea Stelei", a declarat Vivi Rachita la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

Aceeasi teorie a oferit-o si Rica Neaga, care a declarat confuz ca, dupa noile reglementari, perioada in care a jucat el la echipa ros-albastra nu conincide cu palmaresul pe care si-l adjudecata cele doua entitati.

"Nu mai stiu! Eu am fost transferat in 2001 si am jucat pana in 2005. M-am intors in 2008. Deci, in 2001-2003 nu am jucat la nimeni. Numai la noi in Romania se poate intampla asta. Cum poti sa te nasti in 2017 si sa ai palmaresul din 1986?! Si atunci cand au luat echipa de la Viorel Paunescu nu s-a intrerupt nimic, cum a fost la Craiova lui Rotaru", a precizat si Rica Neaga.