Ondrasek, un nou caz Vukusic? Ce a spus Mihai Stoica despre situatia noilor transferuri la FCSB

Managerul general al ros-albastrilor a vorbit despre noile achizitii.

FCSB s-a intarit cu doi straini pentru startul sezonului. Ondrasek si Vucur au fost adusi pentru completa lotul si a pune umarul la castigarea campionatului. Asa s-a intamplat si anul trecut cu Vukusic, care a venit dupa ce a castigat titlul de golgeter in Slovenia, dar a prins doar 127 de minute in tricoul ros-albastrilor.

Mihai Stoica a vorbit despre situatia lui Ondrasek si Vucur. Managerul general al lui FCSB este de parere ca atacantul ceh nu este pregatit din punct de vedere fizic pentru a intra titular in primul meci din campionat, cu Botosani. Cel mai probabil in acea pozitie va juca Florin Tanase.

"Ondrazek e in urma cu pregatirea. Stipe Vucur a fost cu noi la inceput, e o solutie. Probabil si 'Cobra' poate juca la Botosani, dar nu poate incepe meciul. E inceput de sezon, Vukusic a venit nepregatit, dar a venit in mijlocul sezonului. A avut si probleme din Slovenia, acum situatia e putin diferita, plus ca profilul jucatorului e altul. Gigi si-a dorit mereu un jucator de profilul lui Nemec, Ondrazek nu e chiar profilul lui Nemec. Este mai puternic si joaca foarte mult pentru coechipieri.

In aceeasi situatie a fost si Sergiu Bus, a avut nevoie de o perioada mai lunga de adaptare, dupa care, cand eu unul am considerat ca s-a adaptat, a plecat, spre marea mea dezamagire. Dar nimeni nu poate garanta ca daca ramanea Sergiu Bus castigam campionatul", a declarat Mihai Stoica la conferinta de presa.