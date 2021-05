"Sa-l cumpere Sepsi? N-au bani de el!" Valeriu Iftime anunta ce se va intampla cu Andrei Chindris! "Are oferta de afara, nu cred ca ramane in Romania!" Care este pretul jucatorului

Patronul celor de la FC Botosani a vorbit foarte sincer despre situatia fundasului sau.

Dorit in trecut de FCSB, Chindris a ramas in cele din urma la FC Botosani, iar acum a ajuns pe lista celor de la Sepsi, echipa calificata in playoff. Totusi, Valeriu Iftime anunta ca nu are echipa covasneana bani pentru jucator si ca acesta va pleca, cel mai probabil, in strainatate.

"Sa il ia Sepsi? N-au bani. Care e pretul? 500 de mii de euro, dar el are oferta acum, are oferta din afara, nu cred ca sta in Romania. E complicat cu plecatul asta al lui, desi telenovela asta ar trebui sa se inchida, pleaca, nu pleaca si iar pleaca, sta si mucegaieste pe banca, sa vedem. Cred ca as fi dispus oricand pentru el, i-as da drumul sa plece", a spus Valeriu Iftime la Telekomsport.

Chindris a evoluat in 35 de partide in toate competitiile in acest sezon si a reusit sa marcheze doua goluri. Fotbalistul inca nu a debutat la echipa nationala a Romaniei, dar a strans 7 selectii pentru reprezentativa U21 si ar putea fi o varianta pentru nationala olimpica.