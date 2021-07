Reactia acida a lui MM Stoica cand a fost intrebat daca FCSB va juca in Ghencea: "Daca nu vor ca stadionul sa fie o gaura in buget, cum e echipa de fotbal!" Unde vrea sa joace echipa

FCSB va juca in noul sezon tot pe Arena Nationala, insa ros-albastrii ar putea fi nevoiti sa isi schimbe stadionul.

Echipa lui Gigi Becali a fost nevoita sa joace in ultimele meciuri din playoff la Giurgiu, dupa ce a trebuit sa paraseasca Arena Nationala, ce urma a fi predata catre UEFA, in pregatirile pentru Euro 2020.

In acest sezon, ros-albastrii se intorc pe Arena, insa s-ar putea vedea nevoiti sa se mute din nou, dupa ce s-a anuntat organizarea unui turneu de Dota pe stadion.

Mihai Stoica a sustinut o conferinta de presa in care a vorbit si despre stadionul pe care FCSB va juca, dezvaluind ca el si-ar dori ca echipa sa evolueze pe Arcul de Triumf, stadion pentru care au si facut cerere. Totodata, managerul de la FCSB a spus ca urmeaza sa se faca o cerere si pentru arena din Ghencea.

"Eu am crezut ca la jocurile video stai in fata calculatorului si ai niste joystick-uri in fata. Am inteles ca e sport. Pe vremea mea, Dota era cand te casatoreai.

Inainte eram goniti pentru ca jucau mii de copii pe cel mai mare stadion al tarii, care a costat sute de milioane, acum, probabil ca vom fi aruncati de acolo pentru ca se joaca Dota2.

Am facut cerere la Arcul de Triumf, asteptam raspuns. Nu am facut la Ghencea, probabil ca vom face. Mesajul este pacifist, nu are sens sa ne certam cu nimeni, daca oamenii vor sa faca bani cu stadionul, nu doar sa fie o gaura in buget, cum este echipa de fotbal.

Echipa la care am activat a facut performante in Ghencea. Noi am numit Ghencea - Templul fotbalului romanesc, cine spune altceva, ca ar fi avut ideea asta, noi am avut-o.

A intrat si Chipirliu in istorie ca este primul jucator care a marcat pe noua arena, dar este jenant, este strigator la cer sa continuam in acest sens. Armata trebuie sa faca altceva. Ideea e ca daca cineva isi poate permite sa faca un stadion din bugetul nostru, iar stadionul sa intre in paragina pentru ca refuza ca cineva sa plateasca o suma consistenta pentru a-l folosi in scopul pentru care a fost construit, sa raspunda in fata celor abilitati.

Crede-ma, ca eu unul imi doresc sa jucam pe Arcul de Triumf! Sunt foarte mari probleme cu accesul spectatorilor pe stadion, nu stim ce se va intampla pe viitor. Daca vin 2 000 de spectatori pe 55 000 de scaune, nu se vede bine. Daca vin pe 8 000 e altceva", a spus MM Stoica la conferinta.