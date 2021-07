EXCLUSIV | Vintila a vorbit despre perioada petrecuta la FCSB : "Vorbeam cu Gigi Becali de doua ori pe saptamana"

Dupa doua sezoane petrecute la FCSB, Bogdan Vibtila s-a despartit de echipa.

Acesta a vorbit despre perioada petrecuta la club, spunand ca este multumit ce ceea ce a realizat la echipa lui Gigi Becali. Vintila a antrenat, timp de un sezon, echipa mare a clubului, dupa care a fost "retrogradat" la echipa secunda, acolo unde l-a descoperit pe Octavian Popescu:

"Am reziliat de comun acord. Am considerat ca e mai bine asa, pentru toata lumea. Academia este condusa de domnul Vasile Giambazi si domnul Becali. La echipa a doua nu au pus antrenor. Relatia dintre MM si Gigi Becali este foarte buna. Este persoana care vorbeste cel mai mult cu domnul Becali. Vorbeam cu Gigi o data sau de doua ori pe saptamana.

Eu, cu domnul Becali, m-am inteles foarte bine, pe toata durata mandatului meu, si la echipa mare, si la echipa a doua. Am stiut sa ii explic ce vreau, in comparatie cu ce voia dansul. El voia posesie, suturi la poarta, vrea sa dea gol Coman, i-am explicat si am avut o relatie foarte buna. Trebuia sa ii pui in evidenta pe toti, o perioada buna de timp am reusit.

El (Octavian Popescu) a fost adus la FCSB, tim minte, cu trei-patru zile sa merg eu la echipa a doua si sa vina la echipa mare. Un jucator care face diferenta, foarte talentat, era foarte usor pentru el totul, la juniori, a venit la echipa a doua, ca sa ii fie mau greu putin. El e jucatorul care vrea sadea printre picioarele adversarilor, sa dea o bicicleta, in vinclu, e foarte bine ca e asa, dar trebuie ordonat, organizat si bagat in cadrul unei echipe", a spus Vintila, la Ora Exacta in Sport, in direct pe PRO X.